Domenica In anticipazioni e ospiti 5 maggio: Umberto Tozzi farà un annuncio incredibile da Mara Venier

Il prossimo 5 maggio andrà in onda una nuova puntata di Domenica In dove sono attesi tanti ospiti che terranno alta l’attenzione del pubblico in studio e da casa. Mara Venier aprirà il nuovo appuntamento con uno spazio dedicato a una dei cantautori più prolifici del panorama musicale. Si tratta di Toto Cotugno, al quale verrà dedicato un talkshow in cui interverranno suo figlio Nico Cotugno ed alcuni amici che hanno avuto modo di conoscere l’artista da vicino. Le anticipazioni di Domenica In annunciano che in studio arriveranno Alba Parietti che con lui aveva condotto il contenitore domenicale di Rai 1 e Lino Banfi. Inoltre, ospite di questo spazio ci saranno anche Ivana Spagna e il giornalista Paolo Giorgio. Per l’occasione, la cantante canterà il brano Sarà bellissimo con il gruppo I legno.

Domenica In anticipazioni: Umberto annuncia il suo ultimo tour

Le anticipazioni di Domenica In rivelano che Umberto Tozzi interverrà in studio per rilasciare una lunga intervista. Il cantante poi sarà il protagonista di un medley musicale dei suoi più grandi successi. In questo frangente, l’uomo annuncerà nel corso del programma il suo ultimo tour che segnerà il suo addio alle scene. Per il mondo del cinema arriveranno due amici di zia Mara ovvero Michele Placido e Ornella Muti che parleranno dei cinquant’anni dell’uscita del film Romanzo Popolare. Sembra per il cinema giungerà l’attrice Lina Sastri per lanciare il suo film La casa di Ninetta. Per il mondo della musica, invece, arriverà il vincitore di Sanremo 2020 Diodato che canterà il suo singolo Ti muovi.