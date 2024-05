A.S.D. Piloti Sipontini: ottime prestazioni al 3°Rally “Costa del Gargano” e al 1°Rally “Valle Arroscia”

Nello scorso week-end, la Piloti Sipontini in collaborazione con la Ailine Corse sono state presenti al 3°Rally Costa del Gargano, gara valida come CRZ di 8^zona che ha visto la partecipazione di:

Meo Solitro, presidente della scuderia, navigato da Rosario Navarra con la nuova e potente Renault Clio Rally4 che concludono terzi di classe;

il giovanissimo Giovanni Dello Russo in coppia con Alessandro Broccoli, alla guida della Ford Fiesta R2b, chiudono questa gara “allenamento”, secondi di classe, in previsione del prossimo impegno del trofeo Yaris;

Gaetano Quinto, alla sua seconda esperienza in un rally, con Michele D’Errico, terminano secondi di classe con la Peugeot 206 RC A7.

Piccoli imprevisti per gli altri equipaggi: Rottura alla pompa della frizione per Ivan Schinosi e Alessandro Mazzocchi su Peugeot 208 R2b; per Luigi Troia e Marco Darcavia sempre su Peugeot 208 R2b,imprevisto a pochi km dall’arrivo, l’auto si ferma per allarme al motore; i fratelli Stilla, Pasquale e Matteo, su Renault Clio N3 si arrendono per rottura del semiasse.

Positiva la gara al 1°Rally Valle Arroscia, i nostri Mauro Alberti navigato da Genaro Arianna su Toyota Yaris R1TN 4×4, chiudono ventunesimi assoluti e primi di classe.