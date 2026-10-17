Grande Fratello Vip, sondaggio puntata 19 ottobre 2026: Carmen vola e Jonathan crolla

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La puntata del 19 ottobre 2026 del Grande Fratello Vip 9 ha acceso nuove dinamiche nella Casa e ha portato quattro concorrenti al centro dell’attenzione del pubblico. Il televoto della settimana è uno dei più discussi della stagione, perché coinvolge personalità forti, amatissime e spesso protagoniste di scontri che hanno diviso i telespettatori.

Il sondaggio online ha già mostrato una tendenza chiara, con percentuali che delineano un quadro preciso su chi potrebbe salvarsi e chi, invece, rischia seriamente di diventare il nuovo candidato all’eliminazione. A questo punto nasce la domanda: chi è davvero in vantaggio e chi sta perdendo terreno nel televoto del 19 ottobre?

Carmen Di Pietro domina il sondaggio del Grande Fratello Vip: il pubblico la premia ancora

Nel sondaggio della puntata del 19 ottobre, Carmen Di Pietro risulta nettamente in testa. La showgirl raccoglie la percentuale più alta tra i quattro nominati, confermando un sostegno costante da parte del pubblico. La sua presenza nella Casa è stata segnata da momenti ironici, discussioni accese e una capacità unica di catalizzare l’attenzione.

Carmen è una delle concorrenti più commentate sui social, e questo si riflette anche nel sondaggio, dove ottiene un vantaggio significativo rispetto agli altri vip. Il suo percorso sembra destinato a proseguire senza scossoni, almeno per questa settimana. La distanza dagli altri concorrenti è evidente e la sua leadership nel sondaggio la mette in una posizione di assoluta sicurezza.

Varsi e Marini inseguono: equilibrio e rischio nella zona centrale

Dietro Carmen, la situazione è più equilibrata al Grande Fratello Vip. Alessandro Varsi e Valeria Marini si contendono la seconda posizione con percentuali molto vicine. Varsi, entrato nella Casa con un profilo più basso rispetto agli altri vip, sta crescendo grazie a un carattere diretto e a una serie di dinamiche che lo hanno portato al centro delle discussioni. Il pubblico lo sta premiando, ma la sua posizione non è blindata. Valeria Marini, invece, resta una delle icone del reality.

La sua esperienza, la sua presenza scenica e la sua capacità di creare dinamiche la rendono sempre competitiva. Tuttavia, nel sondaggio del 19 ottobre non riesce a superare Varsi e si colloca leggermente più indietro. Entrambi restano in una zona “intermedia”: non sono in pericolo immediato, ma non possono considerarsi al sicuro.

Jonathan Kashanian ultimo nel sondaggio: il pubblico lo sostiene meno

In fondo alla classifica del sondaggio troviamo Jonathan Kashanian, che registra la percentuale più bassa tra i quattro nominati del Grande Fratello Vip. Jonathan è un concorrente molto presente nelle dinamiche della Casa, spesso coinvolto in confronti diretti e momenti emotivi. Nonostante questo, il pubblico sembra premiarlo meno rispetto agli altri vip.

La sua posizione nel sondaggio del 19 ottobre lo mette in una situazione delicata: se il trend dovesse confermarsi anche nel televoto ufficiale, Jonathan potrebbe diventare il nuovo candidato all’eliminazione. La distanza dagli altri concorrenti è evidente e, al momento, il suo percorso appare il più fragile tra i quattro vip in nomination.