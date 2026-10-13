Grande Fratello Vip, sondaggio puntata 16 ottobre 2026: Marina domina, Andreas secondo, Giacomo rischia

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Il Grande Fratello Vip entra nella settimana decisiva che porta alla puntata del 16 ottobre 2026. Dopo le nomination del 12 ottobre, il televoto è ufficialmente aperto e il pubblico sta già orientando le percentuali. Il sondaggio online mostra un quadro chiaro, con una concorrente nettamente avanti e gli altri divisi in fasce molto vicine. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è in nomination? chi guida il sondaggio? e quali percentuali anticipano il televoto del 16 ottobre?

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip dopo la puntata del 12 ottobre

Le nomination del 12 ottobre hanno portato al televoto sei concorrenti. Nella Mystery Room, i Vip hanno fatto le loro scelte in modo palese. I più nominati sono stati Marina La Rosa, Megan Ria, Andreas Muller e Moreno Morello. Poi è toccato ai due candidati all’eliminazione, Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani, che hanno votato nel segreto del confessionale. Entrambi hanno indicato Marina.

Al televoto finiscono quindi:

Jonathan Kashanian

Giacomo Gallani

Marina La Rosa

Megan Ria

Andreas Muller

Moreno Morello

Il meno votato sarà eliminato nella puntata del 16 ottobre 2026.

Sondaggio Grande Fratello Vip 16 ottobre 2026: Marina vola al primo posto

Il sondaggio mostrato nell’immagine allegata fotografa la situazione attuale. Su 776 voti, le percentuali sono:

Marina La Rosa – 29,64%

Andreas Muller – 19,85%

Moreno Morello – 13,66%

Jonathan Kashanian – 13,02%

Megan Ria – 12,37%

Giacomo Gallani – 11,47%

Marina guida con un vantaggio netto. Andreas si conferma secondo, mentre gli altri quattro concorrenti sono racchiusi in una fascia molto stretta, con differenze minime. Il dato più evidente è la lotta serrata nella parte bassa della classifica, dove Jonathan, Megan, Moreno e Giacomo si muovono in un margine di pochi punti percentuali.

Cosa aspettarsi dal televoto del 16 ottobre

Il sondaggio del Grande Fratello Vip non è il televoto ufficiale, ma anticipa le tendenze. Marina sembra al sicuro, mentre la zona rischio è affollata. La sfida più delicata riguarda Giacomo Gallani, attualmente ultimo, ma con una percentuale vicina a quella di Megan e Jonathan. Il televoto potrebbe cambiare rapidamente, soprattutto nelle ultime ore prima della puntata.

La puntata del 16 ottobre sarà decisiva per gli equilibri della Casa, perché coinvolge concorrenti molto presenti nelle dinamiche settimanali.