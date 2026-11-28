Grande Fratello Vip, Alessandro Roncaccia nostalgico: "Non mi ci vedo lontano da Piera"

Il gieffino durante una chiacchierata con Giulia Provvedi ha rivelato di avvertire la mancanza di Piera Meloni

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Roncaccia durante una chiacchierata in giardino con Giulia Provvedi, ha spiegato di non riuscire a vedersi lontano da Piera Meloni. Il gieffino si augura di poter continuare a coltivare la relazione una volta uscito dalla programma e di riuscire a colmare la distanza. Lui ad oggi vive a Roma, lei a Milano. Giulia vedendo il compagno d'avventura giù di morale dopo l'eliminazione di Piera ha cercato di rincuorarlo.

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Alessandro alla compagna d'avventura ha detto: "Non mi ci vedo lontano da lei". Giulia ha compreso la situazione e a tal proposito ha affermato: "La paura che tu hai è la distanza, e ci stà perchè è un limite, però è pieno di coppie che iniziano con la distanza, poi si fanno delle scelte nella vita e trovano una quadra, se c'è l'amore poi la quadra la trovi".



Alessandro tra pochi giorni uscirà dalla Casa del Grande Fratello, e avrà modo di ricongiungersi a Piera, così da poter chiarire i suoi dubbi e cercare di trovare insieme a lei un punto d'incontro per poter portare avanti la conoscenza lontano dalle telecamere.



Piera e Alessandro nella Casa sono riusciti ad inturare un'intesa speciale, un dettaglio che lascia ben sperare in vista del futuro.