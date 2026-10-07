Grande Fratello Vip 9, sondaggio 9 ottobre: Guendalina vola al primo posto, Danto rischia l'eliminazione

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il televoto del Grande Fratello Vip 9 non è solo una questione di nomination, ma di numeri. Dopo la settima puntata del 5 ottobre, sei concorrenti sono finiti al giudizio del pubblico e il sondaggio del 9 ottobre 2026 mostra chiaramente chi il pubblico tende a proteggere e chi, invece, rischia seriamente l’eliminazione. La domanda è semplice: Alex, Andreas, Danto, Federica, Guendalina o Moreno, chi vuoi salvare? Le risposte, però, raccontano molto degli equilibri della Casa.

Guendalina Tavassi guida il sondaggio, Andreas subito dietro

In testa al sondaggio troviamo Guendalina Tavassi, che raccoglie circa il 26% dei voti. Il pubblico la premia, la percepisce come protagonista e la spinge lontano dal rischio eliminazione. Subito dietro c’è Andreas Muller, con poco più del 23%, segno di un sostegno forte e costante.

La sua presenza nel televoto non spaventa i fan, che continuano a votarlo e a considerarlo uno dei volti centrali di questa edizione. Il terzo nome è Federica Morello, che si attesta intorno al 19%: non domina la classifica, ma mantiene una posizione solida, abbastanza distante dalla zona rossa.

Moreno e Alex in zona rischio, Danto fanalino di coda

La parte più delicata del sondaggio riguarda la fascia bassa. Moreno Morello si ferma intorno al 16%, una percentuale che lo tiene in gioco ma non gli garantisce sicurezza. Più complicata la situazione di Alex Belli, che si aggira attorno all’11%: il suo nome resta noto e discusso, ma il sostegno concreto del pubblico, almeno in questo televoto, appare più debole rispetto ai concorrenti in testa.

Il dato più netto riguarda Giancarlo Danto, che chiude la classifica con meno del 5% dei voti. È il vero fanalino di coda del sondaggio, il concorrente che il pubblico salva meno e che, di conseguenza, rischia maggiormente di diventare il prossimo eliminato.

Cosa raccontano le percentuali sul futuro del Grande Fratello Vip 9

Il sondaggio del 9 ottobre offre una fotografia chiara: Guendalina Tavassi e Andreas Muller viaggiano con un consenso alto, Federica Morello resta in una zona relativamente tranquilla, mentre Moreno, Alex e soprattutto Danto si muovono su un terreno molto più fragile.

Se il televoto ufficiale dovesse rispecchiare questi numeri, l’uscita di Giancarlo Danto apparirebbe come l’ipotesi più probabile, con conseguenze importanti sulle dinamiche della Casa. Il pubblico, ancora una volta, diventa il vero regista del gioco: le percentuali non sono solo numeri, ma segnali su chi emoziona, chi divide e chi, invece, non riesce a conquistare abbastanza voti per restare.