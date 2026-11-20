GFVIP, cambio programmazione: stop alla puntata del venerdì, svelato quando va in onda la semifinale

Il reality show condotto da Ilary Blasi andrà in onda con un solo appuntamento settimanale

Cambio di programmazione per il Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Ilary Blasi d'ora in avanti non andrà più in onda di venerdì, ma soltanto di lunedì.

Salta quindi la diretta prevista per venerdì 20 novembre. Per rivedere

i concorrenti nella Casa bisognerà dunque attendere la prossima settimana.

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A chiarire la situazione è stata la conduttrice termine della puntata di lunedì 16 novembre. Ilary Blasi ha salutato il pubblico con un messaggio sui social, anticipando il prossimo appuntamento e annunciando l'imminente semifinale:



"Ciao ragazzi, ci vediamo lunedì, quindi tra una settimana. Mi mancherete, ma ci vediamo con la semifinale del GF Vip!".



Il calendario del reality è ormai alle battute finali. La semifinale è in programma lunedì 23 novembre, mentre la finalissima, durante la quale verrà proclamato il vincitore, andrà in onda in prima serata su Canale 5, lunedì 30 novembre.



Il GF Vip accompagnerà dunque il pubblico verso la conclusione con i soli appuntamenti del lunedì.

