LE CONFESSIONI A BELVE Francesco Totti lancia frecciate a familiari e amici: «Hanno mangiato in tanti». Ecco chi lo avrebbe deluso

Ospite di Francesca Fagnani, Totti si toglie qualche sassolino dalla scarpa durante gli anni di maggiore popolarità.

Non soltanto Ilary Blasi, Noemi Bocchi e i ricordi di una vita in campo. Nell'intervista a Belve, Francesco Totti apre anche il capitolo delle delusioni personali e tira fuori una frase destinata a far discutere: «Hanno mangiato in tanti». Un riferimento tutt'altro che casuale a persone che, secondo il suo racconto, avrebbero approfittato della sua popolarità e della posizione raggiunta durante la carriera calcistica.

A stuzzicarlo è Francesca Fagnani, che gli domanda se, guardandosi indietro, abbia mai avuto la sensazione che qualcuno si fosse approfittato di lui quando era all'apice del successo. La risposta dell'ex numero dieci giallorosso è piuttosto amara: «Persone impensabili, familiari, amici, parenti. Hanno mangiato in tanti».

«Persone impensabili»: la delusione di Totti

Parole che lasciano intendere una certa amarezza, soprattutto perché il riferimento non riguarda soltanto conoscenze occasionali, ma anche persone appartenenti alla sua cerchia più stretta. Totti racconta di aver compreso soltanto con il passare del tempo che cosa fosse realmente successo: «Poi col passare del tempo le strade si dividono e capisci cosa è successo realmente. Potessi non lo rifarei».

Instagram @francescototti Fonte: Instagram @francescototti - Totti a Belve - Ilsipontino.net

Nessun nome, almeno per il momento. L'ex calciatore non indica direttamente le persone a cui si riferisce, ma il passaggio non è certo passato inosservato. E inevitabilmente lascia spazio alla curiosità: chi sono gli amici e i familiari che avrebbero approfittato della sua fama?

Anche la Roma nel mirino: «Avrei voluto più rispetto»

Le delusioni non riguardano soltanto la sfera privata. Nel corso della chiacchierata con Fagnani, Totti torna anche sull'addio alla Roma, la squadra alla quale ha legato praticamente tutta la propria carriera. Ripensando alla fine del rapporto con il club, l'ex capitano ammette: «Avrei preferito che la società mi rispettasse di più».

Un'intervista nella quale il campione lascia spazio a una versione meno istituzionale di sé, tra ricordi, rimpianti e qualche frecciata. E se sul campo era abituato a parlare con i piedi, questa volta Francesco Totti sembra aver deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Senza fare nomi, ma lasciando parecchi interrogativi.