Forza Italia Monte Sant’Angelo: “D’Arienzo senza Piemontese non è in grado di fare il sindaco”

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D’ARIENZO SENZA PIEMONTESE NON È IN GRADO DI FARE IL SINDACO E DI GARANTIRE I SERVIZI SANITARI.

EMERGENZA URGENZA : ECCO L’EREDITÀ DI CHI HA GUIDATO LA SANITA PUGLIESE.

Con la DGR 1253/2026 la Regione Puglia certifica una grave carenza di medici nel 118: 193 in servizio a fronte dei 395 ritenuti necessari. La delibera annuncia la riduzione delle ambulanze con medico a bordo e l’impiego dei medici su tutto il territorio provinciale, con il rischio concreto di lasciare scoperte postazioni come quella di Monte Sant’Angelo.

Archiviata la campagna elettorale delle ultime regionali, è doveroso ricordare che fino a pochi mesi fa l’assessore regionale alla Sanità era Raffaele Piemontese, espressione proprio della nostra provincia. Questo è il quadro che ci lascia. È quindi lecito chiedersi a cosa siano serviti gli oltre 30.000 voti raccolti, se poi non si è riusciti a garantire nemmeno i servizi minimi al Gargano e, in particolare, a Monte Sant’Angelo.

Non meno grave è l’atteggiamento dell’amministrazione comunale. Il sindaco di Monte Sant’Angelo ha accettato senza alcuna contestazione che venisse meno il medico nel pronto soccorso cittadino. Chi rappresenta la comunità avrebbe dovuto alzare la voce, non limitarsi a prendere atto.

Per un territorio montano come il nostro, distante dagli ospedali di riferimento, ogni minuto conta. Il centrosinistra governa la Puglia da vent’anni e questi sono i risultati: carenza di medici, ambulanze senza medico a bordo, decisioni rinviate. Monte Sant’Angelo non può essere trattato come periferia.

Per anni ci è stato chiesto di fidarci di chi governava la sanità da Bari, con esponenti del nostro territorio in giunta. Oggi i numeri della Regione stessa dicono che quella fiducia è stata mal riposta. Auspichiamo che queste decisioni vengano riviste e che, nella riorganizzazione prevista entro dicembre, siano garantiti alle aree interne e montane del Gargano mezzi e medici adeguati.

Forza Italia – Monte Sant’Angelo