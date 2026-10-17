Fin che la barca va, gli ospiti dal 19 al 23 ottobre 2026: Chiambretti apre la settimana con Annalisa Cuzzocrea

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La nuova settimana di Fin che la barca va porta nel salotto di Piero Chiambretti un gruppo di ospiti che attraversa politica, economia, comunicazione e attualità. Inoltre, ogni giorno introduce un tema diverso, creando un percorso che accompagna lo spettatore con ritmo costante e momenti di confronto serrato.

Di conseguenza, la settimana promette analisi dirette, riflessioni forti e ospiti che non passano inosservati. Il cast fisso aggiunge stabilità e continuità, mentre gli ospiti giornalieri portano nuove prospettive e storie da raccontare. A questo punto nasce la domanda: quali incontri segneranno la settimana? Chi porterà il dibattito più acceso? E quali temi domineranno la nuova navigazione del programma?

Fin che la barca va: Cuzzocrea, Fuksas e Tremonti aprono la settimana

La settimana di Fin che la barca va si apre lunedì 19 ottobre con Annalisa Cuzzocrea, che inaugura il ciclo di interviste con un focus su politica, società e comunicazione. La giornalista porta in studio un punto di vista diretto, utile per comprendere le dinamiche del momento.

Successivamente, martedì 20 ottobre arriva Massimiliano Fuksas, che propone una riflessione sul futuro delle città, sull’architettura contemporanea e sulle trasformazioni urbane. Il suo intervento introduce un cambio di ritmo, perché sposta l’attenzione dal dibattito politico alla visione creativa. Infine, mercoledì 21 ottobre Chiambretti incontra Giulio Tremonti, protagonista di un confronto che attraversa economia, scenari internazionali e prospettive globali. Il suo intervento aggiunge profondità alla settimana, creando un ponte tra analisi tecniche e riflessioni politiche.

Gli ospiti di giovedì e venerdì: Friedman e Bonaccini

Giovedì 22 ottobre è la volta di Alan Friedman, che analizza mercati, geopolitica e dinamiche internazionali con il suo stile diretto. Inoltre, il suo intervento offre una lettura chiara delle tensioni globali e delle sfide economiche che influenzano il presente. Venerdì 23 ottobre chiude la settimana Stefano Bonaccini, europarlamentare, che porta in studio un confronto su Europa, territori e prospettive politiche. Il suo intervento conclude la settimana con un focus istituzionale, utile per comprendere le dinamiche europee e le sfide dei prossimi mesi.

Il cast fisso di Fin che la barca va: Facciolo, Ghisleri e Macchia Nera

Accanto a Chiambretti c’è ogni giorno Patrick Facciolo, esperto di tecniche psicologiche della comunicazione. Inoltre, il suo contributo offre continuità e un punto di vista tecnico sulle dinamiche del dialogo. Il lunedì si aggiunge Alessandra Ghisleri, che porta numeri, tendenze e analisi politiche. Il suo intervento arricchisce la puntata con dati e interpretazioni che aiutano a leggere il clima del momento. Infine, il venerdì torna lo spazio dedicato a Macchia Nera, con approfondimenti sui casi di cronaca nera che hanno segnato la settimana. Questo segmento aggiunge tensione narrativa e un cambio di tono che completa la struttura del programma.