Everywhere I Go anticipazioni, confusione alle stelle! Delusione per Selin

Nel corso della puntata di oggi i fan della serie televisiva turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” avranno l’opportunità di immergersi in un nuovo emozionante episodio su Mediaset Infinity. Prima di esplorare le anticipazioni della prossima puntata di Everywhere I Go, facciamo un rapido riassunto degli eventi dell’episodio precedente.

Azmiye, Ayda e Merve, con l’aiuto prezioso di signora Firuze e signora Leyla, continuano il loro piano per suscitare gelosia in Demir. Nel frattempo, Demir, ancora arrabbiato con Selin, decide di stabilire regole rigide per l’uso degli spazi comuni in casa, cercando di evitare il contatto con lei il più possibile. Bora si prepara per andare ad Antalya, suscitando preoccupazione in Merve, che non vuole vederlo partire. Nel frattempo, Ibo confessa ad Ayda di essere stanco di alcuni comportamenti negativi della ragazza nei confronti dei suoi amici. Burak e Demir, d’altra parte, elaborano un piano per riorganizzare lo studio, ora che le due società saranno distinte.

Anticipazioni Everywhere I Go 25 aprile 2024

Nell’episodio del 25 aprile, Azmiye, Merve e Ayda continuano a inviare biglietti e regali a Selin, fingendosi il suo ammiratore segreto, mentre Selin crede che sia Demir a mandarle questi doni, generando confusione e ambiguità nei loro sentimenti.

Nel frattempo, mentre affrontano i compiti assegnati da Bunyamin, Demir e Selin si confidano segreti importanti della loro infanzia, creando un legame sempre più profondo tra di loro. Nonostante sia consapevole della presenza di un altro corteggiatore nella vita di Selin, Demir rimane determinato a non fare il primo passo, mantenendo la sua riserva e il suo orgoglio intatti.