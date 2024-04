Everywhere I Go anticipazioni, Demir stabilisce nuove regole: inaspettata confessione di Ibo

Nel corso della puntata di oggi i fan della serie televisiva turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” avranno l’opportunità di immergersi in un nuovo emozionante episodio su Mediaset Infinity. Prima di passare alle anticipazioni della prossima puntata di Everywhere I Go, è opportuno fare un breve riassunto di quanto accaduto nell’episodio precedente. Selin ha espresso il desiderio di lasciare il lavoro, poiché ha confessato di essere innamorata di Demir. Tuttavia, quest’ultimo le ha comunicato che dovrà completare un periodo di preavviso di otto settimane prima di poter lasciare lo studio.

Nel frattempo, la Artemim si è suddivisa in due settori distinti: la Artemim Architettura, guidata da Burak, e la Artemim Costruzioni, guidata da Demir. Le tensioni in casa tra Demir e Selin persistono, e su consiglio del terapista Bunyamin, si cerca di stabilire orari per l’utilizzo degli spazi comuni al fine di ridurre al minimo le interazioni tra i due.

Anticipazioni Everywhere I Go 24 aprile 2024

Nel primo segmento della prossima puntata, Azmiye, Ayda e Merve, con l’aiuto delle signore Firuze e Leyla, continuano nel loro progetto di suscitare gelosia in Demir. Nel frattempo, Demir, ancora arrabbiato con Selin, decide di stabilire delle regole riguardanti l’utilizzo degli spazi comuni per limitare ulteriormente i contatti con lei.

Bora si prepara per un viaggio ad Antalya, ma Merve è contraria a questa decisione. Nel frattempo, Ibo confessa ad Ayda di essere stanco di alcuni comportamenti che la ragazza ha verso i suoi amici. Burak e Demir elaborano un piano per la riorganizzazione dello studio, ora che le due società operano in modo separato.