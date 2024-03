Stasera in TV c’è Cattelan, che ospiti il 26 e 27 Marzo 2024

Stasera in TV c’è Cattelan anzi Stasera c’è Cattelan, il talk show condotto da Alessandro Cattelan su Rai2. Grandi ospiti per le puntate di martedì 26 e mercoledì 27 marzo 2024.

Stasera in TV c’è Cattelan, ospiti di martedì 26 marzo

Martedì 26 marzo 2024 dalle ore 23.35 andrà in onda la prima puntata della settimana di “Stasera c’è Cattelan su Rai2“, vedremo su Rai 2 Nek conduttore del programma Rai “Dalla strada al palco”. Ed ancora il direttore artistico di Radio DeeJay: Linus, ed ancora il Prof di Fisica pugliese Vincenzo Schettini e per finire per il momento di Stand Up comedy ci sarà Edoardo Ferrario che sarà nel cast del prossimo LOL 4

Gli ospiti di Cattelan di mercoledì 27 marzo

Mercoledi 27 marzo 2024 dalle ore 23.10 andrà in onda Alessandro Cattelan con ospite Dargen D’amico che ci parlerà della sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo. Ed ancora: l’ex portiere della Nazionale Italiana Gigi Buffon e per finire il duo comico di Gigi e Ross conduttore di Mad in Italy. La puntata si potrà seguire oltre che su Rai 2 anche su Rai Play