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La domenica del 18 ottobre 2026 porta in TV tre appuntamenti molto attesi: Domenica In, Che Tempo Che Fa e Da Noi a Ruota Libera. Tra ospiti annunciati, programmi in aggiornamento e conferme ufficiali, la giornata si prepara a raccontare attualità, storie di vita e momenti di spettacolo. Il pubblico si prepara a una domenica ricca di contenuti. A questo punto nasce la domanda: chi vedremo in studio e quali saranno i momenti da non perdere?

Domenica In, anticipazioni 18 ottobre 2026: ospiti in aggiornamento

La nuova puntata di Domenica In torna su Rai 1 alle 14:00 con il salotto guidato da Mara Venier. Il programma propone interviste, musica, attualità e racconti personali che animano il pomeriggio. Gli ospiti del 18 ottobre 2026 sono in aggiornamento, come indicato dai palinsesti Rai. La trasmissione spesso rivela i nomi nelle ore precedenti alla diretta, mantenendo alta l’attenzione del pubblico. La puntata si inserisce nella tradizione di Domenica In, che continua a essere uno dei programmi più seguiti della domenica grazie al suo ritmo fluido e alla capacità di alternare leggerezza e momenti più intensi.

Che Tempo Che Fa, anticipazioni 18 ottobre 2026: Milena Gabanelli ospite di Fabio Fazio

La serata del Nove si accende con Che Tempo Che Fa, in onda alle 19:30. Fabio Fazio accoglie in studio Milena Gabanelli, ospite ufficiale della puntata. Il programma propone un mix di approfondimento, attualità e conversazioni che uniscono vita professionale e dimensione privata. La puntata sarà disponibile anche in streaming su Discovery+, confermando la doppia fruizione che caratterizza il format. Gli altri ospiti restano in aggiornamento, come da tradizione del programma che spesso annuncia nomi a sorpresa.

Da Noi a Ruota Libera, anticipazioni 18 ottobre 2026: storie e ospiti in aggiornamento

Il pomeriggio di Rai 1 prosegue con Da Noi a Ruota Libera, in onda alle 17:20 dagli Studi Fabrizio Frizzi. Francesca Fialdini racconta storie di attualità, rinascita e scelte di vita, con un taglio umano e diretto. Il programma accoglie ospiti che portano esperienze personali e professionali, spesso legate a momenti di svolta. Gli ospiti del 18 ottobre 2026 sono in aggiornamento, come confermato dalle schede ufficiali Rai. La puntata promette emozioni, riflessioni e momenti di leggerezza, mantenendo il ritmo che ha reso il programma uno dei più apprezzati del pomeriggio televisivo.