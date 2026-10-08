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La terza puntata di DOC 4, in onda giovedì 15 ottobre 2026 alle 21:30 su Rai 1, porta al Policlinico Ambrosiano due episodi che promettono tensione, emozioni e rivelazioni. I fan vogliono sapere tutto: quale caso sconvolgerà Giulia e Damiano? Cosa nasconde Cesconi? E perché il ritorno di Federico metterà in crisi Lin e Martina? La serata si annuncia intensa, con due storie che intrecciano medicina, passato e scelte difficili.

Samaritani: il caso del trapianto e il segreto di Cesconi

Il primo episodio della serata, Samaritani, mette al centro Giulia e Damiano, impegnati nel caso delicatissimo di un paziente che attende un trapianto di rene. La situazione richiede lucidità, rapidità e una capacità di ascolto che i due medici dovranno dimostrare in ogni momento.

Mentre il reparto si concentra sul paziente, una presenza inattesa riapre un capitolo del passato: Claudia torna al Policlinico e mette in difficoltà Cesconi, che ha sempre preferito tenere nascosti i suoi trascorsi con la radiologa. Il loro legame, rimasto in sospeso, rischia di creare tensioni proprio mentre il reparto affronta un’emergenza complessa. Il segreto di Cesconi diventa un peso che interferisce con il lavoro e apre interrogativi che non possono più essere ignorati. L’episodio costruisce un equilibrio tra il caso medico e la vita privata dei protagonisti, mostrando quanto il passato possa influenzare anche le scelte professionali.

Era mio padre: il ritorno di Federico sconvolge Lin e Martina

Il secondo episodio, Era mio padre, inizia alle 22:30 e porta in scena un ritorno che cambia tutto: Federico rientra al Policlinico e mette in crisi gli equilibri del reparto. Lin rimane profondamente turbata dalle condizioni dell’amico, perché il loro legame è sempre stato forte e complesso. Il suo ritorno riapre emozioni che Lin credeva di aver gestito, ma che tornano a galla con forza. Per Martina, invece, la situazione è ancora più difficile.

La giovane è scossa dall’aggressione subita e fatica a stare vicino a Federico. Ogni gesto, ogni parola, ogni ricordo diventa un ostacolo emotivo che la ragazza non riesce a superare. Il ritorno di Federico diventa così un nodo centrale della puntata, capace di mettere alla prova i rapporti, le fragilità e la capacità dei protagonisti di affrontare ciò che li ferisce.

Doc 4, una serata che intreccia casi medici, segreti e ritorni difficili

La terza puntata di DOC 4 unisce medicina, emozioni e verità che emergono quando meno te lo aspetti. Samaritani porta in scena un caso complesso e un segreto che rischia di esplodere, mentre Era mio padre affronta il ritorno di Federico e le conseguenze emotive che travolgono Lin e Martina.

La serata del 15 ottobre 2026 conferma il tono della quarta stagione: storie intense, scelte difficili e un reparto che deve affrontare non solo i casi clinici, ma anche le fragilità dei suoi protagonisti. Il pubblico si prepara a una puntata che promette colpi di scena e momenti che lasceranno il segno.