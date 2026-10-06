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“Dieci anni di cammini insieme”: il Gargano Nordic Walking Escursionismo e Ambiente festeggia il decennale tra ricordi, emozioni e grandi passioni

Evento voluto da tutto il direttivo formato dal presidente Nazario Peluso, dalla vicepresidente Alessandra Grana e dai consiglieri Giuseppe Troccolo, Leonardo Coco, Gianna Moscato, Gino Giraldi e Raffaele Contessa.

SAN NICANDRO GARGANICO – Un traguardo straordinario che profuma di natura, amicizia e passione per il territorio. Sabato 26 settembre 2026, l’associazione Gargano Nordic Walking – Escursionismo e Ambiente ha celebrato ufficialmente i suoi 10 anni di fondazione, un anniversario che suggella un percorso di attività iniziato in realtà già nel 2010. Intitolata significativamente “Dieci anni di cammini insieme”, la festa ha radunato a San Nicandro Garganico, presso la Tenuta Iannone in località Don Luca, soci attuali, ex associati, gli amici dei primi passi, quando l’associazione non era ancora costituita; sono stati con noi anche amici in rappresentanza di associazioni, del Gargano e del nord Barese, con i quali spesso ci incontriamo e condividiamo le escursioni più belle.

Un viaggio lungo sedici anni tra i tesori del Gargano

La giornata è stata un emozionante tuffo nel passato grazie alla proiezione di foto e video che hanno ripercorso oltre sedici anni di cammini ed eventi. Di particolare impatto e suggestione sono state le immagini del celebre primo grande progetto del 2013, intitolato “Ovest Gargano Est”: una straordinaria tre giorni di trekking partita da San Nicandro Garganico e arrivata fino a Vieste, attraversando i boschi e i territori più suggestivi del promontorio, tra cui Bosco Spinapulci, Coppa Ferrata, Bosco Quarto, Monte Spigno, la Foresta Umbra e infine la costa di Vieste.

Tra una proiezione e l’altra non sono mancate storie, aneddoti e curiosità che hanno rievocato lo spirito autentico che da sempre unisce i camminatori dell’associazione.

Interventi e momenti di profonda commozione

Il presidente Nazario Peluso ha aperto la manifestazione con un caloroso discorso di benvenuto, ringraziando tutti gli intervenuti, i soci e le autorità associative presenti. La giornata si è arricchita dei contributi di ospiti illustri e rappresentanti di altre realtà del territorio, tra cui Ruggiero Graniero dell’associazione “Amici del Cammino di Barletta”e Giuseppe Napolitano, in rappresentanza della Pro Loco di Borgo Celano (San Marco in Lamis).

La rete di amicizie e collaborazioni si è riflessa anche nella partecipazione di altre realtà associative amiche, come “Nordic Walking Sud” di Rignano Garganico con Antonio Fania e l’associazione “Gargano Segreto e Oltre” di Vieste con la presenza di Carmelita Gentile.

Il momento più toccante della giornata si è registrato quando il presidente ha ricordato i soci che purtroppo nel frattempo sono venuti a mancare – Teresa Grazia De Crescenzo, Matteo Giovanditti e Orsola Greco -, stringendo l’intera comunità in un momento di profonda e commossa condivisione.

Lo spirito di squadra e la convivialità

La festa è proseguita all’insegna della convivialità e del buon cibo, grazie al lavoro corale e instancabile della “squadra” organizzativa. Un ringraziamento speciale è andato in primis all’instancabile e vulcanico Michele Vocale, ex presidente e presidente onorario, per la straordinaria disponibilità nell’ideare e preparare il pranzo per tutti.

Tutti i soci hanno dato una mano e contribuito alla riuscita della festa, ma un encomio particolare va a Giuseppe Vocale, Lucia Nardella, Giuseppe Troccolo, Giovanni Mascolo, Antonio Lange, Teresa Palma, Alessandra Grana, Nazario Peluso, Luigi Giraldi, Raffaele Contessa, insieme a tutti coloro che hanno offerto il proprio prezioso contributo dietro le quinte.

Eccellenze enogastronomiche del territorio

Le tavole della festa sono state imbandite con il meglio dei prodotti locali, grazie alla generosità degli sponsor che hanno voluto sostenere l’evento:

• Da San Nicandro Garganico: l’Azienda Agricola Contessa per i formaggi; il Forno Contessa Leonardoper il pane e i dolci tipici sannicandresi, i “puprat”; la Macelleria, Gastronomia, Polleria Greco Giuseppeper le carni.

• Da Apricena: l’Olio Piano dell’Azienda Agricola Pianoper l’eccellente olio extravergine di Peranzana; i vini e gli spumanti Santissimo e le etichette Terre di Federico IIdell’Azienda Agricola Longo; e gli eccellenti dolci della pasticceria L’Arte di Luciano.

• A impreziosire il momento della torta, la splendida creazione artistica di Torte in Arte di Patrizia Mimmo di San Nicandro Garganico.

Uno sguardo al futuro

La festa si è conclusa rinnovando i ringraziamenti a tutti i partecipanti, a chi ha creduto nel progetto fin dalle origini e alle associazioni amiche. Dieci anni di fondazione rappresentano non un traguardo definitivo, ma una magnifica sosta lungo un cammino che continua: i sentieri del Gargano aspettano già i prossimi passi di questa grande e unita famiglia.