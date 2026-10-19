Criticità alla Rsa Villa Santa Maria di Pulsano a Monte Sant’Angelo

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ASL Foggia: RSA Villa Santa Maria di Pulsano, ASL Foggia convoca RTI e Sindaco incontro il 23 ottobre

Avviato il confronto per affrontare le criticità rilevate e definire gli interventi necessari.







In relazione alle notizie riguardanti le condizioni della RSA Villa Santa Maria di Pulsano, a Monte Sant’Angelo, ASL Foggia per correttezza informativa, precisa che le verifiche sulla struttura sono state attivate in modo proattivo dall’Azienda, a seguito di una segnalazione, con l’obiettivo di accertare le condizioni della struttura e tutelare la salute e la sicurezza degli ospiti.

L’Azienda ha disposto tempestivamente due distinti sopralluoghi: uno a cura del Dipartimento di Prevenzione, per la verifica dei requisiti igienico-sanitari, strutturali e tecnologici ed un secondo da parte del Distretto Socio Sanitario di Manfredonia, attraverso una commissione composta da clinici, per la verifica sullo stato di salute dei pazienti.





LA DIREZIONE STRATEGICA CONVOCA GESTORE E SINDACO

Acquisito il verbale redatto dal Dipartimento di Prevenzione, la Direzione strategica di ASL Foggia ha convocato per il 23 ottobre il Raggruppamento temporaneo di imprese affidatario della gestione e il Sindaco di Monte Sant’Angelo, già informato per le vie brevi.

L’incontro è finalizzato ad approfondire le criticità emerse, verificare le azioni già intraprese e individuare gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza, igiene e adeguatezza degli ambienti.

AVVIATI I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA

Con riferimento agli adeguamenti strutturali così come previsti negli atti di gara che hanno visto la sottoscrizione del contratto con la RTI, gli stessi hanno comunicato con pec del 11.10.2026 l’avvio dei lavori a partire dalle opere interne.



DETERMINAZIONI DEL CASO

La Direzione Strategica di ASL Foggia conferma l’attenzione riservata alla vicenda e la necessità che siano garantite agli ospiti condizioni di permanenza adeguate, nel rispetto degli standard assistenziali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa.

All’esito dell’incontro del 23 ottobre, sulla base degli elementi acquisiti e degli approfondimenti effettuati, saranno assunte le determinazioni del caso.



La Direzione Strategica di ASL Foggia continuerà a seguire la situazione attraverso le proprie strutture competenti, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela delle persone ospitate e sulla verifica degli adempimenti richiesti al soggetto gestore.