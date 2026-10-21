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Lunedì 26 ottobre Confagricoltura Foggia incontrerà i parlamentari del territorio per illustrare le proprie proposte a sostegno del comparto agricolo

Serve accelerare i tempi per dare attuazione immediata alle misure di sostegno per le filiere maggiormente colpite, a cominciare dall’olivicoltura. Così come c’è necessità di interventi concreti su credito e costi energetici per assicurare liquidità immediata alle aziende.

Sono queste le principali e più urgenti misure che Confagricoltura Foggia solleciterà ai parlamentari di Capitanata, invitati presso la sede provinciale dell’organizzazione per lunedì 26 ottobre alle ore 10:00 per dare risposte alla crisi in atto.

«La situazione contingente necessita di misure straordinarie», ha ribadito il presidente Filippo Schiavone, che ha sollecitato l’incontro.

«Il settore primario nella provincia di Foggia rappresenta il 16% del PIL, ma sta correndo il serio rischio di ricevere un colpo mortale, dopo essere stato per decenni il fattore trainante dell’intera economia provinciale. Come organizzazione di categoria siamo consapevoli che la partita è complessa e si gioca su più tavoli, ma comprendiamo l’esasperazione di chi ha deciso di scendere in piazza per far capire quanto sia delicata la situazione attuale. Ai parlamentari ribadiremo un concetto semplice: l’imprenditore agricolo è un soggetto che, come tutti, deve ricavare reddito dal proprio lavoro. Se si crede che la sovranità alimentare sia un asset strategico per l’Europa – conclude il presidente Schiavone – si deve trovare il modo di andare oltre il concetto di copertura dei costi di produzione».