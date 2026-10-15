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Il sabato televisivo Rai si prepara a un doppio appuntamento che mette al centro emozioni, confessioni e attualità. Da un lato Ciao Maschio, il talk di Nunzia De Girolamo che torna con una puntata dedicata al rapporto tra uomini e madri, uno dei temi più profondi e complessi dell’universo maschile. Dall’altro Storie al Bivio Week End, la nuova edizione del programma di Rai2 che riparte con scenografie rinnovate e un taglio più vicino ai temi del presente, con gli ospiti ancora in aggiornamento. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi sarà l’ospite di Ciao Maschio? quali temi affronterà De Girolamo? cosa cambia nella new edition di Storie al Bivio Week End? e quale sarà il filo conduttore del sabato televisivo Rai?

Ciao Maschio: Luca Barbareschi ospite della puntata dedicata al rapporto tra uomini e madri

Sabato 17 ottobre 2026, alle 17:05 su Rai1, Nunzia De Girolamo cala l’asso: l’ospite della nuova puntata di Ciao Maschio è Luca Barbareschi. Attore, regista, produttore, figura istrionica e senza filtri, Barbareschi arriva nello studio del programma per raccontare il suo essere figlio, in una puntata che esplora il legame viscerale tra uomini e madri.

Il tema scelto da De Girolamo — “I maschi e la mamma” — apre a confessioni intime, fragilità, ricordi e ferite che hanno segnato la crescita di ogni uomo. Barbareschi si mette a nudo, alternando provocazioni a momenti di sorprendente tenerezza, mostrando come l’amore materno, o la sua assenza, abbia influenzato il suo carattere, il talento e le inevitabili debolezze. La conduttrice guida il racconto con il suo stile diretto, scavando nelle verità che gli uomini raramente raccontano.

Storie al Bivio Week End: studio rinnovato, temi d’attualità e ospiti in aggiornamento

Sempre sabato 17 ottobre, alle 15:30 su Rai2, torna Storie al Bivio Week End, la new edition del programma che riparte con una veste completamente rinnovata. Studio e scenografie cambiano, ma soprattutto cambia il taglio editoriale: più attualità, più storie contemporanee, più attenzione alle scelte che segnano la vita delle persone.

Gli ospiti sono ancora in aggiornamento, ma la linea del programma è chiara: raccontare momenti di svolta, decisioni difficili, incroci emotivi che portano i protagonisti a un bivio. La nuova edizione punta a un racconto più diretto, più vicino alla realtà e più coinvolgente, con un ritmo che accompagna il pubblico verso il pomeriggio del sabato.

Un sabato Rai tra confessioni, attualità e nuove narrazioni

Il sabato televisivo si costruisce così su due piani narrativi complementari. Ciao Maschio porta in scena il mondo maschile attraverso la lente del rapporto con la madre, con Luca Barbareschi pronto a raccontare la sua verità. Storie al Bivio Week End apre invece una finestra sulle scelte che cambiano la vita, con una nuova edizione che punta su attualità e scenografie rinnovate.

Due programmi diversi, ma uniti dalla volontà di raccontare l’essere umano nelle sue fragilità, nei suoi cambiamenti e nelle sue verità più intime. Un sabato che promette emozioni, riflessioni e storie capaci di parlare a pubblici diversi, ma accomunati dalla voglia di ascoltare.