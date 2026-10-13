Chi l’ha visto?, anticipazioni 14 ottobre 2026: la banda della minicar e il mistero delle due donne avvelenate con la ricina

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La puntata di Chi l’ha visto? del 14 ottobre 2026 si annuncia come una delle più dense della stagione. Raffaella Griggi torna in diretta su Rai 3 alle 21.15 con tre casi che stanno scuotendo l’opinione pubblica: la banda della minicar che terrorizza Roma, la morte di mamma e figlia avvelenate con la ricina, e le novità sulle vicende di Barbara Corvi e Angela Costantino. A questo punto è inevitabile chiedersi: quali testimonianze verranno mostrate? quali sviluppi stanno emergendo dalle indagini? e quali risposte cercano ancora gli investigatori?

La banda della minicar: sei vittime e un attore in terapia intensiva

Uno dei temi centrali della puntata di Chi l’ha Visto è la banda della minicar che sta seminando paura nelle strade di Roma. Sei persone sono già rimaste vittime di quello che sembra un “gioco” pericoloso, forse una sfida social. Cinque hanno riportato ferite lievi, ma l’attore Davide Iacopini è ancora ricoverato in terapia intensiva.

La trasmissione cercherà di capire cosa spinga questi ragazzi a mettere a rischio la vita degli altri. È davvero una moda nata online? Oppure c’è un gruppo organizzato che agisce per provocazione? In studio ci sarà Serena Mazzini, che da anni analizza i pericoli della rete e le dinamiche che trasformano le sfide digitali in comportamenti reali. Verranno proposte testimonianze inedite e contributi raccolti nelle ultime ore.

Il caso della ricina: chi ha avvelenato mamma e figlia?

La puntata affronterà anche la tragica morte di mamma e figlia a Pietracatella, un caso che ha aperto un fascicolo per duplice omicidio contro ignoti. Le due donne sarebbero state avvelenate con ricina, una sostanza letale che richiede conoscenze specifiche per essere procurata e utilizzata.

La Procura ha disposto la perquisizione informatica dei computer di quattro scuole e di due studi professionali, nel tentativo di individuare chi abbia effettuato ricerche su come ottenere il veleno, prepararlo e somministrarlo. A Chi l’ha visto? arriveranno testimonianze e documenti inediti che potrebbero chiarire i movimenti delle vittime e le possibili piste seguite dagli investigatori.

Barbara Corvi e Angela Costantino: due donne, due fratelli, due verità diverse

Infine, la trasmissione tornerà sui casi di Barbara Corvi e Angela Costantino, due donne sposate a due fratelli: Roberto e Maurizio Lo Giudice. Per Angela esiste una sentenza definitiva che parla di delitto “d’onore”. Per Barbara, invece, dopo diciassette anni non c’è ancora una verità.

Una possibile svolta potrebbe arrivare il 5 novembre, quando si terrà l’incidente probatorio sulle cartoline arrivate ai figli di Barbara otto giorni dopo la sua scomparsa. Chi le ha scritte? E perché sono state spedite proprio in quel momento? Raffaella Griggi e l’inviata Chiara Cazzaniga, che segue il caso da anni, porteranno in studio tutte le novità.

Come sempre, la puntata si chiuderà con gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni dei telespettatori, cuore storico del programma.