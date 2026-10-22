Scuola

Capitanata Games: lo sport entra a scuola

Comunicato Stampa22 Ottobre 2026
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CAPITANATA GAMES: lo sport entra a scuola! 🏃‍♀️⚽

CAPITANATA GAMES ha trovato spazio presso l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco – Giordani, dove oltre 80 ragazzi hanno partecipato con entusiasmo alle attività sportive, vivendo momenti di divertimento, condivisione e socialità! 💪🎉

Un’esperienza che dimostra quanto lo sport possa essere uno strumento prezioso di crescita, inclusione e aggregazione per le nuove generazioni.

🙏 Un ringraziamento alla Regione Puglia, per il contributo che rende possibile la realizzazione del progetto, e all’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco – Giordani per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate nei confronti del nostro Comitato.

🍀Un ringraziamento ai nostri tecnici Luigia e Francesco sempre pronti alle nostre attività💪💪💪

💙 Quando la scuola apre le porte allo sport, a vincere sono tutti!

Comunicato Stampa22 Ottobre 2026