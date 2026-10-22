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CAPITANATA GAMES: lo sport entra a scuola!

CAPITANATA GAMES ha trovato spazio presso l’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco – Giordani, dove oltre 80 ragazzi hanno partecipato con entusiasmo alle attività sportive, vivendo momenti di divertimento, condivisione e socialità!

Un’esperienza che dimostra quanto lo sport possa essere uno strumento prezioso di crescita, inclusione e aggregazione per le nuove generazioni.

Un ringraziamento alla Regione Puglia, per il contributo che rende possibile la realizzazione del progetto, e all’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco – Giordani per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate nei confronti del nostro Comitato.

Un ringraziamento ai nostri tecnici Luigia e Francesco sempre pronti alle nostre attività

Quando la scuola apre le porte allo sport, a vincere sono tutti!