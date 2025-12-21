Bolzano: bimbo di 10 anni muore cadendo da roccia

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Malles, in Alto Adige, dove un bambino di 10 anni è morto dopo essere precipitato da una roccia nella località di Laudes. Il piccolo stava facendo un'escursion...

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Malles, in Alto Adige, dove un bambino di 10 anni è morto dopo essere precipitato da una roccia nella località di Laudes. Il piccolo stava facendo un'escursione con un amico quando è avvenuto il drammatico incidente. L'altro bambino è rimasto illeso ma sotto shock.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, i due bambini stavano esplorando la zona quando il piccolo ha perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di diversi metri. L'amico ha immediatamente allertato i soccorsi, ma all'arrivo dell'elisoccorso il bambino era già deceduto. "È una perdita devastante per tutta la comunità", hanno commentato i residenti.

I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si esclude che i bambini si fossero allontanati dal sentiero principale per esplorare zone più impervie. La famiglia del piccolo è assistita dalle autorità locali. L'episodio rilancia il tema della sicurezza durante le escursioni montane.