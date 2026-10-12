Ballando con le stelle, cachet record per Barbara D’Urso: svelata la cifra

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Barbara D’Urso è tornata in televisione e sta già facendo parlare di sé. La donna è la nuova giudice della nuova edizione di Ballando con le stelle, storico programma del sabato sera di Rai 1. L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque si è già messa in mostra per i suoi giudizi pungenti e per lo scontro con Ornella Muti e Pasquale La Rocca, che ha tenuto alta l’attenzione del pubblico nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle. In queste ultime ore, il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia ha svelato il cachet record che percepirebbe Barbara D’Urso per fare da giudice nel programma di Milly Carlucci.

Ballando con le stelle, Barbara D’Urso prenderebbe 15 mila euro a puntata

Secondo Dagospia, Barbara D’Urso prenderebbe 15 mila euro a puntata per una cifra superiore ai 200 mila euro. La conduttrice napoletana prenderebbe più di Selvaggia Lucarelli che per fare da giurata a Ballando con le stelle aveva preso 6 mila euro a puntata. Nel frattempo, la donna è finita al centro di una bagarre mediatica dopo essere stata accusata di essere gelosa di Ornella Muti. La nota attrice italiana sta partecipando al programma insieme a Pasquale La Rocca che nella scorsa edizione aveva ballato proprio con Carmelita. Nell’ultima diretta del dancing show, la giudice ha respinto al mittente le accuse del duo.

Barbara d’Urso (Screen Youtube @carmelitadurso)