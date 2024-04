Annuncio di lavoro come addetto vendite

“Sei un esperto in vendite con una passione per la precisione e il dettaglio? Hai un’esperienza comprovata nel settore e sei un maestro

nell’utilizzo di AutoCAD? Sei pronto per un’opportunità che ti consentirà di mettere in mostra le tue competenze e di crescere

professionalmente in un ambiente dinamico?



Stiamo cercando un individuo talentuoso e motivato per unirsi al nostro team come Addetto Vendite.



La nostra azienda è all’avanguardia nel

settore, e stiamo cercando qualcuno con una mentalità proattiva e una determinazione indomabile per contribuire al nostro continuo successo.

Cosa Cerchiamo:

– Formazione da Geometra

– Conoscenza approfondita di AutoCAD e capacità di utilizzarlo in modo

efficiente.

– Esperienza comprovata nel campo delle vendite, preferibilmente nel

settore delle costruzioni o dell’edilizia.

– Capacità di comunicare in modo efficace e di stabilire relazioni

solide con i clienti.

– Orientamento ai dettagli e capacità di gestire più compiti

contemporaneamente.

– Motivazione e desiderio di crescere e svilupparsi professionalmente.

Cosa Offriamo:

– Un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo, dove le tue idee

saranno ascoltate e apprezzate.

– Opportunità di formazione e sviluppo professionale per aiutarti a

raggiungere il tuo pieno potenziale.

– Una retribuzione competitiva e un pacchetto di benefici flessibile.

– La possibilità di lavorare su progetti entusiasmanti e innovativi nel

settore delle costruzioni e dell’edilizia.

Se sei pronto a metterti alla prova e a fare la differenza in un

ambiente di lavoro stimolante, invia il tuo curriculum vitae a

manfredonialavora@gmail.com

Garantiamo completa riservatezza e non vediamo l’ora di conoscere te e

le tue capacità uniche!

Unisciti a noi per trasformare le sfide in opportunità e creare un

futuro di successo!”