Tutto pronto per il TOP Days di Foggia: il 24 aprile, 42 imprese incontreranno oltre 700 candidati

Presentato in conferenza stampa, l’ evento organizzato e promosso da ARPAL Puglia con il supporto del Comune di Foggia che promuove l’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro nel settore turistico

Foggia, 22 aprile 2024 – 42 aziende, 760 utenti registrati, 143 profili richiesti per 415 lavoratori. Questi i numeri che anticipano TOP Days, l’evento itinerante che dopo aver fatto tappa a Monopoli e Trani si concluderà a Foggia, mercoledì 24 aprile 2024 a partire dalle ore 9,30 in Fiera (Pad. 10).

Presenti in conferenza: Lorenzo Frattarolo, assessore alle Attività produttive del Comune di Foggia, Giulia Marzullo, P.O. dei Servizi per l’Impiego Ambito Foggia-Bat di Arpal Puglia, Silvia Pellegrini, Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, Sergio Clemente, consigliere della Regione Puglia e Francesco Strippoli, consigliere del Comune di Foggia.

Grande entusiasmo per l’idea e per l’organizzazione di questo evento e, soprattutto, per le sinergie del territorio che lavorano nella stessa direzione. ‘E’ questo che deve fare il Comune di Foggia – dichiara Frattarolo – agevolare e promuovere questi momenti di incontro tra domanda e offerta di lavoro’. Nella stessa direzione vanno le parole di Clemente: ‘L’Arpal, quale Agenzia della Regione Puglia, sta investendo molto sulle politiche attive del lavoro, incidendo in maniera concreta sui territori, come per questo evento: sono orgoglioso di queste sinergie’.



“Top Days – afferma la Marzullo – nasce con l’obiettivo di stimolare e facilitare l’incontro di l’obiettivo di stimolare e contestualmente, promuovere sui territori il servizio IDO (incontro domanda e offerta). Prezioso e capillare il lavoro degli operatori dei 7 Centri per l’impiego della provincia di Foggia che hanno creduto in questa iniziativa e curato le fasi di promozione e di scouting con grande attenzione e professionalità.”.

Nei prossimi anni, sono previsti grandi investimenti per il sistema lavoro in Puglia, grazie all’attuazione degli interventi previsti nell’Agenda per il Lavoro 2021-2027. ‘Dobbiamo continuare a lavorare sull’incontro tra domanda e offerta nei diversi settori – conclude la Pellegrini – Eventi come questo sono fondamentali per creare diffusione e per promuovere queste connessioni. La sfida è lavorare insieme, realtà pubbliche e private, convergendo verso lo stesso obiettivo’.’

Top Days è sostenuto e patrocinato anche da: Regione Puglia, Aret Puglia Promozione, Comune di Trani, Comune di Monopoli, Provincia di Foggia, Università degli Studi di Foggia, Federalberghi Puglia, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia.