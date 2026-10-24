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“Anima”, otto artisti raccontano i Fucacoste con le loro opere

La retrospettiva è una selezione delle opere realizzate durante la residenza artistica “FUOCO”

Curata da Patrizio De Michele, sarà inaugurata venerdì 30 ottobre 2026 a Palazzo De Gregorio

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Otto artisti italiani racconteranno attraverso le loro opere i “Fucacoste e Cocce priatorje”, il grande rito collettivo del 1° novembre di Orsara di Puglia, una delle ricorrenze più grandi e antiche d’Italia tra quelle che si svolgono nel giorno di Ognissanti. Venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 18, sarà inaugurata “Anima”, una retrospettiva della residenza artistica denominata “FUOCO”. Le opere saranno esposte a Palazzo De Gregorio, a Orsara di Puglia, e potranno essere ammirate fino al 10 gennaio 2027 ogni sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 22. La retrospettiva è curata da Patrizio De Michele, ideatore e direttore artistico dell’Archivio Fuoco e dell’omonima residenza artistica. Esporranno le loro opere Angelica Ferrara, Roberto Baldassarre, Alessandro Savoia, Alessio Selvaggio, Fabio Cassano, Marta Crucino, Giuseppe Bruno e Giulia Mezza.

LA RETROSPETTIVA. ANIMA raccoglie una selezione delle opere più significative nate durante le edizioni di FUOCO, la residenza che dal 2022 accompagna artisti e artiste dentro il rito dei Fucacoste di Orsara di Puglia. “Il titolo”, spiega Patrizio De Michele, “nasce da un’idea semplice. Spesso, nel pensiero contemporaneo, l’anima non è più intesa come un nucleo interiore da “scoprire”, chiuso nel singolo individuo, ma come qualcosa che prende forma nelle relazioni, attraverso il corpo, la memoria, il simbolo. Da qui la nostra ipotesi: l’anima si rende visibile soprattutto in due momenti, quando si torna a luoghi, riti e gesti che custodiscono un’origine, e quando si crea un contesto capace di accogliere la soggettività, il tempo e il racconto di ciascuno”.