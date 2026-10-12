Amici 26, nuovo regolamento a due step: ecco come funziona e cosa succede dopo il primo sì

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La ventiseiesima edizione di Amici 26 parte con una rivoluzione che cambia completamente il modo in cui cantanti e ballerini ottengono il banco. Il nuovo regolamento a due step rende l’ingresso più selettivo, più strategico e più imprevedibile. Non basta più un sì, non basta più un’esibizione convincente: ogni allievo deve superare due fasi, affrontare tre responsabili artistici e dimostrare di meritare davvero il posto nella scuola.

Cosa succede nei nuovi ingressi di Amici 26? Come funziona il meccanismo? E perché questo regolamento sta già creando tensioni e colpi di scena?

Come funziona il nuovo regolamento di Amici 26: il primo step e i giudizi dei responsabili artistici

Il cuore della rivoluzione di Amici 26 è il primo step. Gli allievi si presentano davanti ai sei responsabili artistici: Amadeus, Rudy Zerbi e Samurai Jay per il canto; Ambra Angiolini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini per il ballo. Ogni aspirante allievo si esibisce e riceve un giudizio: positivo o negativo. Se ottiene almeno un sì, passa alla fase successiva. Ma questo sì non garantisce il banco. È solo un primo via libera, un primo segnale di interesse, un primo passo verso la scuola.

Il primo step serve a capire se il talento è sufficiente per entrare nel percorso di Amici 26, ma non definisce ancora la squadra, né la permanenza. È una porta socchiusa, non ancora spalancata.

Il secondo step: conferme, smentite e il rischio di perdere il banco

Il secondo step è la vera novità di Amici 26. I responsabili artistici incontrano gli allievi selezionati e decidono se confermare o smentire il giudizio espresso durante la prima esibizione. È qui che tutto può cambiare. Un allievo che ha ricevuto tre sì può perdere il banco se i professori cambiano idea. Un allievo che ha convinto solo un responsabile può entrare automaticamente nella sua squadra. Il meccanismo funziona così:

Tre conferme → l’allievo sceglie con chi lavorare.

→ l’allievo sceglie con chi lavorare. Due conferme → l’allievo sceglie tra i due professori.

→ l’allievo sceglie tra i due professori. Una conferma → l’allievo entra automaticamente nella squadra di quel professore.

→ l’allievo entra automaticamente nella squadra di quel professore. Zero conferme → l’allievo perde il banco.

Questo sistema rende Amici 26 più duro, più selettivo e più realistico. I professori non valutano solo il talento, ma anche la personalità, la disciplina, la compatibilità con il percorso che vogliono costruire. Ogni allievo deve dimostrare di essere pronto, non solo bravo.

La classe di Amici 26 e le nuove discipline sportive: un’edizione che allarga il concetto di talento

La classe di Amici 26 è composta da 22 cantanti e ballerini, più due sportivi: Gabriele, pugile, e India, judoka. In totale gli allievi sono 25. L’ingresso delle discipline sportive segna un ritorno alle origini del talent, che vent’anni fa aveva già aperto le porte alla ginnastica artistica con Yuri Chechi. Quest’anno la scuola accoglie boxe, judo e pattinaggio a rotelle, ampliando il concetto di talento e trasformando Amici 26 in un laboratorio dove arte e sport convivono.

La presenza degli sportivi rende il regolamento ancora più interessante, perché anche loro devono affrontare il doppio step, le conferme e le scelte dei responsabili artistici. La scuola diventa un luogo dove ogni allievo, indipendentemente dalla disciplina, deve dimostrare di meritare il banco.