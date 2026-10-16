Amici 26, anticipazioni 18 ottobre: Posniak eliminato, Anna A. vola con la Parsons e Shari conquista i Muse

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A Amici 26 arriva una puntata ricca di sfide, classifiche e nuovi ingressi. La registrazione del secondo appuntamento, che andrà in onda domenica 18 ottobre su Canale 5, svela un quadro pieno di novità: esibizioni, premi speciali, un’eliminazione e la presenza di ospiti molto attesi. Maria De Filippi guida una puntata che segna l’ingresso ufficiale degli allievi nella scuola, tra canto, ballo e discipline sportive. Il clima è vivace e la gara entra nel vivo con prove tecniche, giudizi esterni e momenti che cambiano la classifica. A questo punto nasce la domanda: chi è stato eliminato? e chi ha conquistato i premi speciali della puntata del 18 ottobre?

Amici 26, le prime sfide e l’eliminazione della puntata

La puntata si apre con una corale di pattinaggio all’Arena Suzuki, che introduce il ritmo della gara. Subito dopo entra un ragazzo che si esibisce per ottenere il banco nella sua disciplina. La prima sfida sportiva vede protagonista India, atleta di judo. La giovane affronta Linda e vince il confronto, guadagnando la possibilità di restare nella scuola e continuare il percorso. Nel frattempo alcuni allievi si giocano l’accesso al banco con le loro esibizioni. Tra loro, Posniak non convince Rudy Zerbi e viene eliminato. È l’unico allievo che non ottiene il banco nella puntata. Ecco gli altri momenti chiave della selezione:

Clara balla Careless Whisper e commuove Ambra Angiolini.

balla Careless Whisper e commuove Ambra Angiolini. I Jed cantano C’era un ragazzo che come me e ottengono un banco con due sedie, scegliendo Zerbi come prof.

cantano C’era un ragazzo che come me e ottengono un banco con due sedie, scegliendo Zerbi come prof. Benedetta esegue un passo a due con Francesco.

esegue un passo a due con Francesco. Saittawha canta Another Love con una parte in italiano.

canta Another Love con una parte in italiano. Andrea Heros interpreta Falco a metà.

interpreta Falco a metà. Paulo canta un brano di Aiello e deve scegliere il suo prof.

Amici 26, le classifiche di canto e ballo del 18 ottobre

La gara entra nel vivo con le esibizioni di canto e ballo. A giudicare il ballo arriva Anbeta, mentre per il canto Maria De Filippi accoglie Claudio Santamaria. Per il ballo, Anna A. conquista il primo posto e ottiene un premio speciale: parteciperà alle prove della compagnia Parsons in una data del loro spettacolo. Napo, invece, non si esibisce probabilmente a causa di un infortunio. Per il canto, trionfa Shari, che guadagna un premio prestigioso: potrà accedere al backstage dei Muse durante il Lucca Summer Festival. La classifica di canto vede:

Shari – Tempo piccolo Tiaso – Fa male Nicolò – Se piovesse il tuo nome Aura – Dilemma Kashmere – Get Lucky Erness – Quevedo

Gli ospiti della puntata del 18 ottobre

La puntata accoglie un ospite musicale molto atteso: Settembre, che si esibisce con il suo singolo Lentiggini. La sua performance aggiunge un momento emotivo dentro una puntata ricca di sfide. In qualità di giudici esterni, tornano Anbeta per il ballo e Claudio Santamaria per il canto, figure che aggiungono autorevolezza alle valutazioni e creano un confronto diretto con gli allievi. La loro presenza segna uno dei momenti chiave della puntata, che si chiude con una gara intensa e con premi che cambiano il percorso degli allievi.