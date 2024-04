Amici 23, Michele Bravi e quelle parole su Maria De Filippi: “Ecco cosa mi piace di lei”

Michele Bravi è uno dei tre giudici di Amici 23. Di recente, il cantante ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano dove ha parlato della sua esperienza all’interno del talent show condotto da Maria De Filippi. Il ragazzo ha riferito di sapere benissimo cosa vuol dire partecipare ad un programma del genere e cosa può rappresentare per un giovane. Michele Bravi ha raccontato che come giudice di Amici 23 hanno un ruolo delicatissimo. Infatti, ha dichiarato le seguenti parole: “Questa dimensione richiama un po’ casa mia e quello che ho vissuto. I ragazzi devono uscire un po’ dalla mentalità del ‘o faccio questo o è finita”. L’artista ha concluso riferendo che il talent è un passaggio cruciale per la formazione di un cantante e un ballerino definendola un po’ come una sana gavetta.

Amici 23, Michele Bravi svela cosa pensa di Maria De Filippi

Intervistato dal Fatto Quotidiano, Michele Bravi ha parlato del recente ballottaggio finale tra Sarah e Lil Jolie che l’ha portato a rimandare il suo voto alla puntata di Amici 23 del 19 aprile a causa della sua indecisione a fare una scelta. Il giudice ha riferito che le due cantanti sono diversissime ma allo stesso tempo molto interessanti. Per questo motivo, ha rivelato di aver voluto prendersi del tempo e assegnare due brani per dare un giudizio. Alla domanda cosa gli piace di Maria De Filippi, Michele Bravi ha detto le seguenti parole: “È accogliente e molto protettiva con tutti. Una cosa molto bella”. Infine il cantante ha concluso parlando del suo ultimo disco dal titolo “Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi”, dicendo che è nato da un viaggio fatto in giro per l’Europa.