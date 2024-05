Brutte notizie per Vladimir Luxuria: l’Isola dei famosi 2024 chiude prima

La nuova Isola dei famosi 2024 non funziona. Troppi abbandoni stanno funestando il reality show presentato questa volta da Vladimir Luxuria. Il programma giunta alla 18esima edizione è ormai decimato da numerosi infortuni, ritiri e un’espulsione ma sopratutto ascolti che non sono mai decollati. Le storie dei naufraghi sulle spiagge dell’Honduras dopo sei mesi di Grande Fratello non sono riuscite a conquistare i telespettatori di Canale 5 ottenendo un misero 17% di share. Gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e l’inviata Eleonoire Casalegno non sono riusciti a provocare le dinamiche all’interno dei naufraghi dell’Isola dei famosi 2024 stremati dalla fame. Per questo motivo, Mediaset starebbe valutando varie cose.

Duro colpo per Vladimir Luxuria: la finale dell’Isola dei famosi 2024 anticipata al 28 maggio

Mediaset starebbe pensando ad una serie di novità dopo gli ascolti sempre più in calo dell’Isola dei famosi 2024 nonostante il cambio di conduttrice da Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Il programma infatti non andrà più in onda con due puntate settimanali e dovrebbe subire un cambio di programmazione, tanto da spostarsi da lunedì al martedì per lasciare spazio a Io canto family, uno spinoff del format condotto da Gerry Scotti ma affidato a Michelle Hunziker. Ma non solo circolano da giorni voci di una chiusura anticipata. Il programma infatti potrebbe chiudere già tra quattro puntate con la finale prevista per il prossimo 28 maggio. Il programma in realtà doveva durare 12 appuntamenti con la finalissima prevista per il 12 giugno. Un duro colpo per Vladimir Luxuria alla sua prima da conduttrice.