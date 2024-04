Gaia rompe il silenzio dopo la sua eliminazione da Amici 23 e su Mida

Ieri 20 aprile è andata in onda la quinta puntata del serale di Amici 23 che è stata vista da oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori. L’appuntamento ha visto due eliminazioni. A lasciare per sempre sono state la cantante Lil Jolie e la ballerina Gaia. Proprio quest’ultima è stata sostituita da Aurora che ha danzato al suo posto visto l’infortunio che si era fatta al ginocchio. Gaia infatti è stata costretta a stare ferma ai box a causa di un infortunio che ha costretto Raimondo Todaro a trovare una sostituita. Tuttavia, l’esperimento non ha funzionato visto che Aurora è stata eliminato solo dopo una settimana. A tal proposito, Gaia ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo essere stata eliminata da Amici 23. La giovane al portale Witty Tv ha voluto ringraziare il talent di Maria De Filippi per averla aiutata a crescere.

Gaia, prime dichiarazioni dopo l’eliminazioni da Amici 23

Gaia è stata la seconda eliminata nel corso della quinta puntata del serale di Amici 23 andata in onda ieri 20 aprile sui teleschermi di Canale 5. La ballerina ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Witty Tv sulla sua esperienza all’interno della scuola. La giovane ha detto di essersi molto fortificata visto che quando è entrata era molto insicura e poco cosciente. A tal proposito, ha dichiarato: “Mi ricordo di me di quando sono entrata ed ora è tutto così diverso.” Per questo motivo, ha ringraziato la scuola ed Aurora che era molto dispiaciuta per non avercela fatta. Gaia ha affermato di aver rassicurato la sua sostituta dopo la sua eliminazione. La giovane ha concluso soffermandosi sulla storia con Mida, tanto da dichiarare: “Sono triste ma sono felice di come sono andate le cose”.