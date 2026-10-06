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Aeroporto di Foggia, la rotta per Torino vola ma chiede il salto di qualità: i tempi sono maturi per il trisettimanale

Il “Gino Lisa” non è più una scommessa, ma una certezza e un motore di sviluppo concreto per la Capitanata e per un’area vasta che supera i confini provinciali. Tra le rotte che stanno scrivendo questa nuova e straordinaria pagina di mobilità c’è senza dubbio il collegamento con Torino, attivo dal 3 novembre 2025 e operato da Aeroitalia. I dati statistici di Load Factor registrati dall’avvio dei voli parlano chiaro e raccontano un successo travolgente: 59.14% in andata (FOG-TRN) e 57.09% in ritorno (TRN-FOG).Se guardiamo questi numeri alla luce delle performance generali dello scalo, il dato assume una valenza eccezionale: le percentuali di riempimento della rotta per Torino sono ormai estremamente vicine e perfettamente paragonabili a quelle registrate dal volo di punta su Milano Linate. Questo significa che il collegamento piemontese non è un ripiego o un esperimento marginale, ma una direttrice solida, adulta e fortemente radicata nelle abitudini di viaggio dell’utenza. I tempi, insomma, sono assolutamente maturi per fare il salto di qualità definitivo.

Una domanda inespressa legata all’asse industriale Piemonte Capitanata

Dietro a queste percentuali di riempimento così elevate si cela però un potenziale ancora fortemente inespresso. Il territorio servito dall’aeroporto di Foggia — che abbraccia la Capitanata, il nord della Puglia, il Molise e il subappennino — non è solo terra di turismo o di flussi legati ai “fuori sede”, ma ospita un tessuto economico e industriale in forte fermento, con importanti insediamenti produttivi, aziende metalmeccaniche, manifatturiere, agroalimentari e logistiche che intrattengono fitti rapporti commerciali e societari con il Nord Italia, e in particolare con il Piemonte.

Pensiamo ai grandi gruppi industriali e all’indotto automotive e metalmeccanico che storicamente collegano il Torinese con le aree industriali pugliesi e molisane. Dirigenti, tecnici specializzati, quadri aziendali e consulenti si spostano continuamente lungo questo asse. Tuttavia, l’attuale programmazione limitata ai soli giorni di lunedì e venerdì crea un “collo di bottiglia” operativo insormontabile per il mondo del lavoro.

Perché il volo bisettimanale non basta: la necessità del mercoledì

Un professionista o un tecnico inviato in trasferta da un’azienda piemontese (o viceversa) per un’attività complessa o un intervento sugli impianti ha la necessità strutturale di coprire la parte centrale della settimana. Partire il lunedì e rientrare il venerdì copre lo start e il close della settimana lavorativa, ma taglia fuori tutte quelle attività di metà settimana che richiedono permanenze di 3 o 4 giorni, oppure trasferte mirate di 48 ore (ad esempio martedì-mercoledì o mercoledì-giovedì).

Il risultato? Molte aziende dell’area vasta sono costrette a rinunciare a utilizzare il “Gino Lisa”, dirottando i propri dipendenti su Bari o Napoli, oppure costringendoli a lunghi e faticosi viaggi della speranza in auto o treno. La leggera flessione registrata sui voli di ritorno (57.09%) rispetto all’andata è la spia evidente di questa rigidità: chi è costretto a incastrare gli appuntamenti professionali a Torino non sempre trova nella combinazione lunedì-venerdì la quadra perfetta per i propri impegni, finendo per ripiegare su soluzioni alternative per il rientro.

La svolta necessaria: Torino trisettimanale Per superare questo limite strutturale e permettere al “Gino Lisa” di catturare a pieno il mercato business e corporate, la direzione è tracciata e non ammette rinvii: i tempi sono maturi per introdurre una terza rotazione settimanale, posizionandola strategicamente il mercoledì.Aggiungere il volo del mercoledì trasformerebbe la tratta in un vero e proprio collegamento trisettimanale, offrendo la flessibilità ideale sia per chi viaggia per motivi professionali sia per l’utenza privata che vuole pianificare weekend lunghi o visite familiari senza vincoli di calendario troppo stretti. I dati dicono che la rotta viaggia a ritmi paragonabili a Linate e regge benissimo il confronto; ora spetta alla compagnia e alla programmazione recepire questi segnali inequivocabili. Il Piemonte è più vicino, ma per renderlo davvero a portata di mano serve quel coraggio in più che la nostra terra e le nostre aziende meritano.