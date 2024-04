Uomini e Donne oggi non va in onda: il trono di Ida Platano torna il 29 aprile

Uomini e Donne subirà un cambio di programmazione. Il dating show condotto da Maria De Filippi tornerà in onda lunedì 29 aprile 2024 per permettere agli addetti un po’ di vacanza. In questo modo, si slitterà di qualche giorno il colpo di scena che riguarderà da vicino Ida Platano. Il trono classico e over infatti non verrà trasmesso ne oggi 25 aprile ne venerdì 26 aprile. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di trasmettere al suo posto una puntata extra-large de La promessa che andrà in onda dalle 14:20 alle 17:00 mentre venerdì 26 aprile lo spazio sarà occupato da Endless Love. La programmazione tornerà regolarmente in onda lunedì 29 aprile con una nuova puntata di Uomini e Donne.

Uomini e Donne torna il 29 aprile con il trono di Ida Platano

Lunedì 29 aprile torneranno le vicende di Uomini e Donne dopo una sospensione di due giorni per il ponte del 25 aprile. Sono attesi quindi numerosi colpi di scena con particolare attenzione sul trono di Ida Platano. La tronista infatti vivrà dei momenti ad alta tensione. Secondo quanto segnalato da Lorenzo Pugnaloni, la donna rimarrà senza corteggiatori. Dopo aver eliminato Mario Cusitore per essersi recato in hotel con un’altra ragazza, Ida Platano farà i conti con l’addio volontario di Pierpaolo Siano. Proprio quest’ultimo l’accuserà di aver rallentato la loro conoscenza per stare dietro al suo rivale e certo di non voler essere la seconda chance abbandonerà lo studio. Di conseguenza, è attesa la decisione finale di Ida Platano: abbandonerà il trono?