Ida Platano, post d’addio a Uomini e Donne dopo l’eliminazione di Mario?

Il trono di Ida Platano è sempre più a rischio dopi i fatti accaduti nel corso delle ultime due registrazioni avvenute il 22 e 23 aprile negli studi Elios di Cinecittà in Roma. La tronista è rimasta letteralmente senza corteggiatori. La donna infatti ha deciso di eliminare Mario Cusitore da Uomini e Donne dopo la scoperta che la segnalazione in hotel era vera. Ida Platano inoltre ha avuto un’ampia lite con Pierpaolo Siano. Proprio quest’ultimo l’ha accusata di aver preso in giro lui e tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Pierpaolo l’ha incolpata di averlo trascurato per cercare la verità sull’ennesima segnalazione di Mario Cusitore. Per questo motivo, l’uomo ha deciso di abbandonare il programma non prima di rivelarle che le avrebbe detto di no qualora lo avesse scelto.

Ida Platano, post fiume su Instagram dopo l’eliminazione di Mario e Pierpaolo da Uomini e Donne

Ida Platano ha lasciato la registrazione del 23 aprile di Uomini e Donne in preda ad un pianto a dirotto. Ma prima di questo, la donna non ha esitato a ringraziare Maria De Filippi per poi ballare con Alessandro del trono over. Poche ore fa, la tronista ha rotto il silenzio in merito ai fatti accaduti nel corso delle ultime due registrazioni. La donna ha scritto un post fiume su Instagram in seguito all’eliminazione di Mario Cusitore e l’addio di Pierpaolo. La donna ha riferito di non aver preso in giro nessuno in quanto tratta le persone che le sono affezionate con amore. Infatti, ha scritto le seguenti parole: “Non vi ho mai considerato come un numero di persone che mi seguono ma come esseri umani e di questo ne sono onorata e grata.” Ida ha concluso ringraziando i fan che le sono stati vicini durante anche i momenti no. Un post che sembra un addio come tronista al dating show condotto da Maria De Filippi.