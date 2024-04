Uomini e Donne, nuovo messaggio social di Mario Cusitore per Ida Platano?

Il trono di Ida Platano a Uomini e Donne è in fermento. La tronista ha espresso molti dubbi sui suoi due corteggiatori. In particolare, la donna ha dimostrato perplessità nei confronti di Mario Cusitore, lo speaker campano. Il 44enne è spesso oggetto di diverse segnalazioni. Solo di recente, l’uomo è stato accusato di essersi visto con una donna all’interno di un hotel. Di qui, la decisione di Ida Platano di minacciare ancora una volta di abbandonare Uomini e Donne. Poche ore, Mario Cusitore è tornato a far parlare di sé per un gesto social che ha fatto. Il corteggiatore ha pubblicato un lungo pensiero sul suo profilo Instagram che sembra essere diretto alla tronista.

Uomini e Donne, Mario Cusitore manda un messaggio a Ida Platano

Mario Cusitore ha pubblicato una storia contenente un lungo messaggio sul suo profilo Instagram che sembra diretto alla tronista di Uomini e Donne. Lo speaker campano infatti ha postato un pensiero che cita queste parole: “Le vere emozioni non si cancellano più e sai perchè? Perché hanno toccato il cuore e tutto quello che tocca il cuore non va più via”. L’uomo inoltre ha pubblicato un post dove sembra voler intendere che molte persone si soffermano sul suo aspetto fisico invece di conoscerlo più affondo. Domenica mattina, infatti, Mario ha aggiunto una foto con questa didascalia: “Tutti vedono come appaio, ma nessuno sa come davvero sono”. Che sia un nuovo messaggio rivolto a Ida Platano? Non resta che attendere la registrazione di oggi del trono classico per vedere cosa succederà.