“Ida Platano e Mario Cusitore a Temptation Island”, la previsione di un’ex dama di Uomini e Donne

Ida Platano è sicuramente una delle protagoniste di questa stagione di Uomini e Donne. Dal suo arrivo sul trono dopo la fine della storia con Alessandro Vicinanza non si fa altro che parlare di lei. Il suo comportamento tuttavia ha suscitato molti pareri contrastanti. C’è chi la difende e c’è chi l’attacca come Veronica Ursida. L’ex dama di Uomini e Donne ha lanciato un vero e proprio attacco nei confronti di Ida Platano. La donna è convinta che alla fine la tronista concluderà il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Mario Cusitore nonostante le varie segnalazioni giunte in studio. Infatti, Veronica ha dichiarato: “Ha un piano preciso. Scegliere Mario e partecipare insieme a Temptation Island e subito dopo si lasceranno”.

Veronica Ursida crede che Ida Platano e Mario Cusitore parteciperanno a Temptation Island

Veronica Ursida ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv, dove ha commentato il trono di Ida Platano, attualmente divisa tra Mario Cusitore e Pierpaolo. La tronista ha dimostrato per entrambi un grande interesse, sebbene l’arrivo di alcuni problemi stiano ritardando la sua scelta. L’arrivo di segnalazioni ai danni di Mario Cusitore stanno mettendo a dura prova Ida, la quale ha minacciato nuovamente di abbandonare il trono. Nonostante questo, Veronica Ursida crede che Ida Platano sceglierà ugualmente il corteggiatore di Napoli per partecipare insieme a Temptation Island. Secondo l’ex dama del trono over, la tronista starebbe giocando a fare la Gemma Galgani di turno, tanto da essere interessata solo alla visibilità.