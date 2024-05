Uomini e Donne, il gesto social di Brando commuove tutti: cosa ha fatto

Brando non ha mai nascosto di essere un amante dello sport e in particolare del calcio. Dopo aver avuto tantissimo successo nel programma di Uomini e Donne, il tronista sta valutando come costruire la sua carriera professionale. Intanto, l’ex tronista del dating show condotto da Maria De Filippi ha voluto ringraziare suo nonno Ciccio che era sempre presente quando si alleva per le partite di calcio. Per l’occasione, Brando ha fatto una dedica social che ha commosso tutti i suoi seguaci. Il giovane ha scritto un lungo post rivolgendo parole bellissime per il suo nonno.

Uomini e Donne, la dedica di Brando per il nonno commuove tutti

Brando ha commosso tutti pubblicando una dedica social per suo nonno Ciccio. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto che l’uomo è stato fondamentale per il suo percorso calcistico visto che è sempre stato presente a tutti gli allenamenti e partite. A tal proposito, l’uomo ha dichiarato che non smetterà mai di ringraziarlo per questo. Brando ha poi aggiunto le seguenti parole: “Dovete sapere che quando ancora giocavo a calcio venivo qui in giardino da mio nonno ad allenarmi per migliore. Con la giusta mentalità è possibile superare i propri limiti.” Intanto, Brando sta continuando la sua storia d’amore con Raffaella Scuotto dopo averla scelta nel corso di un trono lungo 6 mesi.