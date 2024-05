Uomini e Donne, Maria De Filippi furiosa con un cavaliere: “Che ca**o vuoi?”

Ieri 17 aprile è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dove l’assoluta protagonista è stata Maria De Filippi. Tutto è iniziato quando la padrona di casa ha invitato Fabio e Sabrina a sedersi al centro dello studio. Tra di loro c’è stata una frequentazione che ha subito una battuta d’arresto. Lui però si è rifatto vivo con Sabrina attraverso alcuni messaggini, tanto da convincerla a dargli una seconda chance. Peccato che il cavaliere di Uomini e Donne abbia scritto ad altre due dame del trono over con le quali è anche uscito. Fabio a questo punto ha ammesso che voleva chiarire le cose e coltivare delle nuove amicizie. Parere diverso da quello degli opinionisti che gli hanno fatto presente che lo scopo del programma non è giocare a burraco ma trovare l’anima gemella.

Uomini e Donne, Maria De Filippi perde le staffe con Fabio

Fabio ha detto di essere dispiaciuto per aver chiuso la frequentazione con Sabrina. A tal proposito, il cavaliere di Uomini e Donne ha spiegato di aver avuto paura perché la vedova troppo presa da lui. La dama a questo punto ha sottolineato che se hanno corso l’hanno fatto in due. Lo dimostrerebbe il fatto che durante l’ultima uscita Fabio e Sabrina si sarebbero fatti alcune coccole fino all’una di notte. Alla discussione si è intromessa Maria De Filippi quando Fabio ha alzato la voce contro Alessia, rea di aver messo becco al suo rapporto con Sabrina. La conduttrice infatti ha detto: “Lei si chiama Alessia e tu Fabio che ca**o vuoi? Ma puoi rivolgerti così”. Al cavaliere non è restato altro che fare mea-culpa e chiedere scusa alla padrona di casa che sbollita la rabbia ha commentato: “Ti chiedo scusa anch’io”.