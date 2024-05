Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi caccia Ernesto Russo dalla trasmissione, ecco perché

Clamorosi colpi di scena sono accaduti durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne avvenuta lo scorso 30 aprile negli studi Elios di Cinecittà in Roma. In particolare, Maria De Filippi ha dato grande spazio ai protagonisti del trono over. Gemma Galgani è tornata nuovamente protagonista dopo settimane in sordina. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che la dama di Torino è apparsa molto gelosa della sua ultima conquista. La donna infatti avrebbe fatto una scenata di gelosia nei confronti di Pietro, reo di aver fatto un complimento ad una giovane. Mario, invece, ha rifiutato la corte di due ragazze che erano venute in studio per fare la sua conoscenza. L’uomo infatti ha preferito continuare a vedersi solo con Milena.

Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi caccia Ernesto Russo dopo l’arrivo di alcune segnalazioni

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Fabio ha deciso di chiudere la frequentazione con Sabrina. Pertanto, il cavaliere è stato attaccato duramente da varie dame presenti nel parterre. Alla fine, l’uomo ha preferito abbandonare alla trasmissione. Ma i colpi di scena non sono finiti qui visto che c’è stato un clamoroso abbandono nel trono over. Ernesto Russo infatti è stato costretto ad abbandonare la trasmissione dopo l’arrivo di numerose segnalazioni sul suo conto. Alcune donne infatti hanno segnalato che il cavaliere avrebbe avuto delle storie fuori dal contesto televisivo. Di qui, la decisione di Maria De Filippi di cacciare l’uomo dalla trasmissione.