“Violenza di genere. Educare per prevenire”

Nella giornata del 9 maggio 2024, si è tenuto un incontro didattico rivolto alle ragazze e ai

ragazzi dell’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “Giannone Masi” di Foggia dal titolo

“Violenza di genere. Educare per prevenire”.



L’incontro è stato organizzato dalla Cooperativa Sociale “San Giovanni di Dio” di Foggia

– da sempre impegnata in iniziative nel campo della responsabilità sociale d’impresa, della

legalità, dell’integrazione e dell’inclusione sociale – in collaborazione con la dirigenza

scolastica e il corpo docenti dell’Istituto “Giannone-Masi” e ha visto la partecipazione

dell’Assessora alle Politiche Sociali, dell’Infanzia e della Famiglia del Comune di Foggia,

Dott.ssa Simona Mendolicchio, nonché del Consigliere Delegato alle Pari Opportunità,

Dott. Mario Cagiano.



L’iniziativa è stata realizzata con l’intento di fornire agli studenti informazioni e strumenti

per la sensibilizzazione su un argomento di grande attualità e rilevanza sociale, nella ferma

convinzione che la prevenzione di fenomeni di violenza di genere debba partire

necessariamente dalle scuole, educando ed istruendo le menti più giovani ai valori della

tolleranza e del rispetto reciproco.



Più in dettaglio, attraverso l’incontro si è voluto addivenire alla realizzazione di un duplice

obiettivo: da un lato, aumentare la consapevolezza dei giovani riguardo alla gravità e alle

conseguenze della violenza sulle donne; dall’altro, stimolare una riflessione sulle azioni

preventive e sui comportamenti responsabili da adottare, sia individualmente che

collettivamente.



La sessione è stata mirabilmente guidata dalla Dott.ssa Maddalena Cialdella, psicologa e

psicoterapeuta, con esperienza ventennale nel campo dei diritti dei minori, delle dinamiche

familiari e di coppia, della prevenzione del disagio in età evolutiva e di tematiche quali il

bullismo, il cyberbullismo e le nuove dipendenze.



La competenza della Dott.ssa Cialdella ha assicurato un approccio qualificato e

approfondito alla discussione, che è risultata, pertanto, particolarmente apprezzata e

partecipata dalla platea dei ragazzi presenti.

L’Assessora Mendolicchio ha sottolineato l’importanza dell’ascolto e dei riferimenti

istituzionali per le donne vittime di violenza, «presìdi che vanno incrementati e potenziati, per

garantire una protezione reale e non far sentire isolate persone fragili ed esposte. La scuola è importante per un salto di qualità nell’educazione e nella formazione degli studenti e delle loro famiglie e per un cambio di mentalità non più prorogabile».