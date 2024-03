Uomini e Donne anticipazioni registrazione 25 marzo: Ida Platano lascia il trono? Decisione clamorosa

Tanti colpi di scena sono accaduti nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne svoltasi oggi 25 marzo negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Scendendo nei dettagli, Maria De Filippi ha dato spazio al trono classico e in particolare ad Ida Platano. La tronista di Brescia è apparsa di malumore, tanto da voler abbandonare il trono. La donna infatti si è arrabbiata perché si aspettava che Pierpaolo e Mario volessero uscire in esterna con lei. Ida Platano ha detto di non sentirsi corteggiata. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web segnalano che Maria De Filippi è riuscita a convincere Ida Platano a non abbandonare il trono classico. Pierpaolo a questo punto si è alzato per chiederle di ballare. Anche Mario ha fatto la stessa cosa con Ida.

Uomini e Donne anticipazioni: Daniele esce in esterna con Marika

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi ha dato spazio a Daniele, il nuovo tronista giunto al posto di Brando. Il ragazzo ha portato in esterna Marika con la quale si è trovato molto bene. Valery, invece, si è dimostrata insofferente, tanto da decidere di abbandonare il programma. Maria De Filippi ha poi dato spazio alle vicende del trono over. Marcello è uscito con Tiziana. I due però hanno chiuso subito la conoscenza visto che non è scattato niente. Ernesto, invece, è uscito in esterna con Marianna. Il cavaliere del trono over si è trovato molto bene con la nuova corteggiatrice. Per questo motivo, i due hanno deciso di continuare a vedersi.