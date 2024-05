La Promessa e le anticipazioni, Martina non si sposerà e fuggirà

La Promessa e le anticipazioni, mostreranno cambiare direzione rispetto a quella che aveva deciso in precedenza. Prima di scappare con il suo amato Curro, si sposerà clandestinamente. Con chi e quale sarà il motivo del gesto incomprensibile?

Martina de Lujan e Curro de la Mata non convoleranno a nozze

Grazie alle anticipazioni de La Promessa, scopriamo che Martina si comporterà in modo incomprensibile e non scapperà, come era previsto con Curro. La de Lujan e l’amato avevano deciso di unirsi in matrimonio segretamente, poco prima delle nozze, la sposa prenderà un’altra decisione.

Martina aveva accettato la proposta avuta da Curro, per non sposarsi, come i genitori avrebbero voluto, con Antonio De Carvajal e Cifuentes. Lo sposo destinato a lei faceva parte della parentela con la famiglia reale.

La Promessa, news: Curro e Martina decidono di tenere all’oscuro tutti

Curro proporrà a Martina di sposarsi in segreto e cercherà un prete che celebri il matrimonio senza il consenso dei loro genitori. La coppia deciderà di fuggire durante la notte, affinché nessuno alla Tenuta si accorga della loro scomparsa.

Il giorno in cui avrebbero dovuto fuggire, però, Martina sembrerà svanita nel nulla… Curro, Fernando, Margarita, Cruz e Alonso cercheranno Martina. Ella comparirà il giorno seguente, ubriaca fradicia e totalmente fuori di sé. La giovane non vorrà parlare con alcuno, nemmeno con Curro. Alla fine confesserà al dottor Abel Bueno essersi rifugiata nella legnaia per fuggire al suo dolore.

Ecco il motivo che aveva confuso Martina

Tutti capiranno che Martina non voleva dare un dispiacere ai genitori, già in crisi economica. Se lei avesse sposato Antonio anche suo padre e sua madre sarebbero stati salvi. Quindi la giovane sarà confusa, non volendo lasciare l’uomo amato.

Cruz, non volendo che Martina diventi la sposa di Antonio perché Fernando e Margarita non si imparentino con la famiglia reale. Alonso invece dubiterà di avere protetto troppo, fino a quel momento la nipote. Ricorderà che Manuel è stato costretto a sposare Jimena per mero interesse economico.

Curro si struggerà intanto dal dolore, non comprenderà il cambiamento di Martina sulla la loro fuga d’amore… !