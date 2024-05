Jasmine Carrisi spiazza Al Bano a Verissimo: la rivelazione gela il cantante

Jasmine Carrisi e Al Bano sono stati ospiti del salotto televisivo di Verissimo dove hanno parlato del loro stretto rapporto. La 22enne e il padre hanno parlato delle loro esperienze vissute insieme. A tal proposito, il tenore di Cellino San Marco ha rivelato di essere diventato padre a 58 anni, tanto che è arrivata la primavera a casa sua grazie a Jasmine Carrisi. Per Al Bano è la quinta figlia, la prima avuta da Loredana Lecciso. A tal proposito, la giovane ha ammesso che Carrisi è un papà complice che le ha permesso di fare viaggi, concerti e allargare gli orizzonti. Infatti, ha dichiarato a Verissimo: “Ho avuto un’infanzia bellissima. Non è troppo coccolone, il giusto”.

Jasmine Carrisi vuole diventare madre: la replica di Al Bano a Verissimo

Al Bano ha sempre cercato di tenere la prole lontana dai riflettori e dall’attenzione mediatica. L’uomo ha riferito che man mano che crescevano non voleva che i suoi figli fossero indicati come figli di. Ad esempio, i primi quattro figli avuti da Romina Power li ha mandati a studiare in una scuola americana dove nessuno sapeva chi erano. Gli altri due avuti da Loredana Lecciso è riuscito a proteggerli. Jasmine Carrisi, invece, ha raccontato a Silvia Toffanin di aver presentato un solo fidanzato al padre. Il tenore a questo punto ha commentato: “Era un bravissimo ragazzo. Ho conosciuto i genitori. Non sono riuscito a capire il motivo della divisione”. Oggi, la 23enne ha rivelato di sentire il desiderio di diventare madre anche se è presto. Parole che hanno gelato suo padre, che ha dichiarato: “Dovresti prima laurearti, portare avanti la tua carriera e quando sarai tranquilla fare quello che ti pare.”