Viareggio news, coppia fa sesso in Chiesa prima della Messa

Viareggio news: La polizia è intervenuta in una chiesa a Viareggio. Il parroco ha segnalato i due trentenni, italiani, in seguito arrestati. Non ci sarebbe stato nulla di male, se i due avessero fatto sesso in un altro luogo, non in Chiesa, prima della messa del pomeriggio. I presenti li hanno osservati, mentre stavano consumando l’atto vicino a un confessionale. La chiesa in questione quella di Sant’Andrea a Viareggio (Lucca), in via Paolina Bonaparte. La polizia è intervenuta sul posto e, dopo avere identificato la coppia, ha denunciato per atti osceni in luogo pubblico e per vilipendio alla religione.

Fate l’amore e non la guerra!

Prima della messa delle 18 di ieri, domenica 12 maggio, vicini a un confessionale hanno raccontato i presenti, entrambi erano in una condizione psicofisica alterata. Vicino avevano bottiglie di birra. L’arrivo di chi voleva seguire la messa domenicale del pomeriggio, ha trovato la coppia in una situazione inequivocabile.

I fedeli presenti hanno avvertito immediatamente il parroco, che ha subito chiamato la polizia. A quanto sembra, la coppia non si per niente interessata che sulle panche qualcuno fosse impegnato a pregare. All’arrivo delle forze dell’ordine nella parrocchia, l’uomo e la donna non hanno smesso le loro effusioni. Interrotti dalle forze dell’ordine, sono stati denunciati.