Stasera tutto è possibile, ospiti puntata lunedì 13 maggio 2024

Stasera tutto è possibile 2024 è condotto da Stefano De Martino e lunedì 13 maggio 2024, in prima serata su Rai2, ospiterà molti famosi personaggi. Il comedy show di condotto dall’ex di Belen, si cimenterà in un nuovo format, su misura per lui, ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata trasmessa questa sera, lunedì 13 maggio 2024.

Stasera tutto è possibile, ecco gli ospiti di lunedì 13 maggio 2024

Questa sera, Lunedì 13 maggio 2024 dalle ore 21.20 verrà trasmessa la settima puntata di “Stasera tutto è possibile“. Si tratta di un comedy show pazzo e divertente che Stefano De Martino conduce, in prima serata su Rai2.

Il programma continua, settimana dopo settimana, ad attirare sempre più telespettatori e a piacere al pubblico. Social e ascolti costantemente in crescita dimostrano che è un’ottimo impegno per il conduttore e ballerino.

“Momenti di storia” è l’argomento trattato stasera

Lunedì 13 maggio 2024 il comedy show condotto da Stefano De Martino, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, trasmesso dall’Auditorium Rai di Napoli, è all’insegna dell’intrattenimento. Ospiti di stasera: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito. Inoltre: Paolo Ruffini, Peppe Iodice, Aurora Ramazzotti, Valeria Graci, Carlo Amleto e la ballerina di “Ballando con le stelle” Alessandra Tripoli.

Durante la settima puntata di “Stasera tutto è possibile” Vincenzo De Lucia che questa sera imiterà Milly Carlucci e Anna Moroni. I giochi: la mitica Stanza Inclinata, a Stammi dietro dance, La coppia che scoppia, Golden STEP, Speed Quiz non mancheranno e la faranno da padroni.