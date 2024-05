Uomini e Donne, spunta un anello al dito di Ida Platano: “Il gesto più bello”, c’entra Mario Cusitore?

Ida Platano continua ad essere al centro dell’attenzione nonostante la fine drammatica del suo trono. La parrucchiera bresciana si è trovata senza corteggiatori dopo che Mario Cusitore l’ha eliminato dopo l’arrivo di una pesante eliminazione. In essa, un’utente in forma anonima avvisava la redazione della presenza dell’uomo e di una ragazza bionda all’interno di un hotel di Napoli. Una scoperta che si era rivelata vera, tanto che Ida Platano ha deciso di abbandonare Uomini e Donne dopo la cocente delusione. Nel frattempo, la donna sta facendo molto parlare per un regalo che ha ricevuto in queste ore. L’ex tronista si è mostrata molto raggiante sul suo profilo Instagram, tanto che molti utenti pensavano ad una riappacificazione con Mario Cusitore.

Uomini e Donne, Ida Platano ha ricevuto un anello da parte del figlio

Ritorno di fiamma tra Ida Platano e Mario Cusitore? No, nonostante l’ex tronista di Uomini e Donne si sia mostrata molto raggiante sui social. La donna inoltre ha mostrato un anello al dito. Un regalo che si è scoperto essere stato fatto da suo figlio Samu. Ida Platano in alcune storie di Instagram ha dichiarato le seguenti parole: “Si tratta di un anello. La scelto Samu, era in gita con la scuola ed i suoi amici. Solitamente gli do dei soldini da spendere per lui per divertirsi ma lui è tornato con questo anello. Il gesto più bello che potessi mai ricevere”. Ida è apparsa raggiante dimostrando che il regalo l’ha colpita nel profondo da qualcuno che ama alla follia.