Terra amara anticipazioni 17 maggio: l’ultimo gesto di Hakan per Zuleyha prima di morire

Tante novità accadranno nel corso della nuova puntata di Terra amara in programma il 17 maggio in prima visione su Canale 5. Sermin e Betul non troveranno una casa in cui vivere almeno temporaneamente. L’avvocatessa in preda alla rabbia per la condizione in cui si trova mediterà una tremenda vendetta. La donna così ruberà un’auto per poi recarsi alla villa dove sparerà contro Zuleyha se Hakan non le facesse scudo con il proprio corpo. L’imprenditore verrà subito occorso e portato in ospedale. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Hakan perderà la vita in sanatorio. Zuleyha e

Fikret porteranno la salma dell’uomo a Smirne per celebrarne i funerali. Nel frattempo, Betul si unirà a Abdulkadir e Vahap in fuga verso la Siria. Sermin troverà riparo nelle baracche dei braccianti. La donna poco dopo verrà soccorsa da Lutfiye quando accuserà uno svenimento in preda ai morsi della fame.

Terra amara anticipazioni: Zuleyha scopre che ha ereditato una fortuna da Hakan

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Colak inizierà a mettere in giro la voce che Zuleyha abbia ucciso Hakan per ereditarne la sua fortuna. Gaffur, invece, si preparerà all’incontro con la donna conosciuta tramite una rubrica di annunci matrimoniali. Cevriye a questo punto apparirà molto gelosa dell’interesse mostrato da Gaffur per un’altra donna. Allo stesso tempo, il capomastro arriverà sul luogo dell’incontro ma dopo aver atteso a lungo deciderà di tornare a casa convinto che Gulsum non lo voglia incontrare. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la donna farà il suo arrivo alla tenuta. Il pubblico scoprirà che tra i due c’è stato un malinteso sul nome della pasticceria in cui avrebbero dovuto incontrarsi. Infine Zuleyha scoprirà che suo marito Hakan le ha lasciato una fortuna, tanto da decide di donarlo tutto agli abitanti di Cukurova.