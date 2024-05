Puglia, cresce il costo delle mense scolastiche

Il costo della mensa scolastica in Italia è in costante aumento, gravando sempre di più sulle spalle delle famiglie. A denunciarlo è Cittadinanzattiva, che sottolinea come le disuguaglianze territoriali penalizzino in particolar modo il Sud, dove bambine e bambini hanno minori possibilità di accesso a questo importante servizio.

Ad oggi, solo poco più di un bambino su due in Italia (55,2% degli alunni della scuola primaria) ha accesso alla mensa e meno di due classi su cinque (38,3%) sono a tempo pieno.

La regione più costosa è la Basilicata (109€ mensili) mentre quella più economica è la Sardegna (61€ nell’infanzia e 65€ per la primaria). In Puglia, in particolare, si va dai 2€ a pasto nelle scuole di Barletta ai 5,90€ di Andria.

Ma rispetto allo scorso anno si è registrato un aumento del +6,9%.