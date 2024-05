Manfredonia – Siponto: “Marcia della vita, 11a edizione”

MARCIA DELLA VITA – 11^ Edizione

mercoledì 15 maggio 2024

CUSTODIRE LA VITA

Come dono immenso da salvaguardare dal primo all’ultimo palpito

PELLEGRINAGGIO A PIEDI

ALLA BASILICA SANTUARIO S. MARIA DI SIPONTO

Chi ha perso un figlio sa quanto sia preziosa la vita, ogni vita, soprattutto quando viene spezzata nel fiore degli anni.

Per questo essi diventano collaboratori e custodi di ogni forma di vita soprattutto la più debole e indifesa. Con la preghiera abbracciano ogni ambito esistenziale dai bambini ai bambini non nati perchè privati del dono della vita già dal concepimento, ai giovani, agli ammalati, agli anziani e a tutte quelle situazioni in cui la vita è in pericolo.

L’Associazione Figli Amati, costituita per volontà del compianto Vescovo Michele Castoro, è operante nella nostra Diocesi ed in particolare a Manfredonia, Zapponeta, Monte S. Angelo e San Giovanni Rotondo, ed è impegnata in un percorso di preghiera per l’elaborazione del lutto accanto ai genitori che hanno avuto la nascita al cielo, in giovane età di un figlio, ma anche alle persone che soffrono a causa della perdita di un proprio caro.

Nel mese di maggio, anche quest’anno, mercoledì 15 maggio verrà vissuto un giorno di speciale preghiera per i FIGLI AMATI e per i cari defunti per affidare alla Madonna di Siponto, la custodia della VITA affinchè i cuori si dilatino in un respiro che abbraccia ogni battito del cuore dal più lieve al più forte.

Programma

ore 17.00 Partenza da Siponto (GATTERMAN) attraverso il percorso archeologico recitando il S. Rosario

ore 18,00, in Basilica, S. MESSA presieduta dall’Assistente Spirituale Diocesano Don Andrea Lauriola.

L’iniziativa è aperta a tutti.