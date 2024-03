Uomini e Donne anticipazioni registrazione 24 marzo: Mario esagera con Ida Platano, interviene Maria De Filippi

Ieri 24 marzo è stata registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti nuovi colpi di scena all’interno dello studio di Cinecittà. Scendendo nei dettagli, Maria De Filippi ha dato spazio ai protagonisti del trono classico. In particolare, Daniele si è accomodato al centro dello studio dove ha fatto la conoscenza di Gaia e Marika. A tal proposito, il tronista sembra abbia già la preferenza su queste due corteggiatrici. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni sul web segnalano che Daniele ha citato Beatriz. Il tronista ha avvertito la brasiliana che qualora decidesse di venire a corteggiarlo la rifiuterebbe,

Uomini e Donne anticipazioni: Mario ha un gesto di stizza verso Ida Platano, interviene Maria De Filippi

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5 rivelano che Ida Platano ha portato in esterna Mario Cusitore, con il quale ha avuto una forte lite. I due infatti hanno litigato perchè lui non si è fatto più sentire dopo l’esterna. In questo frangente, Ida si è giustificata dicendo di avergli mandato alcuni messaggi. Affermazione che tuttavia è stata smentita da Mario. Maria De Filippi a questo punto ha invitato Ida Platano a ballare con Mario o Pierpaolo. Ma la tronista si è rifiutata di danzare con i suoi due corteggiatrice. Per questo motivo, il corteggiatore di Napoli ha avuto un gesto di stizzita. Maria a questo punto ha fatto un discorso serio ai corteggiatori, facendoli presente che Ida ha sofferto molto in amore e per questo non si fida più. Alla fine, la tronista ha accettato di ballare sia con Mario che con Pierpaolo.